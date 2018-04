Publicējam Maligina meitu atklāto vēstuli pilnībā:

"Šajās dienās mēs saņemam daudz atbalsta apliecinājumu un izturības vēlējumu no mūsu tēva Valērija Maligina draugiem, kolēģiem, paziņām un tiem, kuri saņēmuši atbalstu viņa plašās sirds un dāsnuma dēļ.



Pēc pēdējās dienās izskanējušās informācijas publiskajā telpā mums visiem sajūtas ir ļoti līdzīgas — tēvs ir pelnījis cienījamu attieksmi, nevis nomelnošanu no saviem it kā tuviem cilvēkiem.



Viņa sievas Elīnas Maliginas lēmums kavēt mantojuma procesu un prasīt testamenta atcelšanu tiesā, kā vienu no argumentiem izmantojot viņa rīcībspējas apšaubīšanu, liek uzdot jautājumus par šāda soļa patiesajiem motīviem. Kādu mērķu vadīta Elīna vēlas apšaubīt testamentu, kuru tēvs sastādījis neilgi pirms laulības noslēgšanas ar Elīnu 2016. gadā?

Atbilstoši likumam Elīna Maligina kā laulātā var izprasīt neatņemamo mantojuma daļu, proti, vienu astoto daļu no mantojuma apmēra, tāpēc viņa ir vērsusies ar iesniegumu pie notāra. Tomēr, acīmredzot, ir par maz, un viņa iesniegusi prasības pieteikumu tiesā par testamenta apstrīdēšanu, tādējādi pretendējot uz daudz lielāku mantojuma daļu. Vienīgi neskaidrs paliek jautājums, kur šeit loģika, ja no vienas puses testamentu atzīst, pieprasot daļu, kas pienākas atbilstoši likumam, tomēr no otras puses — apstrīd tiesā?



Vēlamies vērst uzmanību — ja jau tiek iets tik tālu un no sievas puses tiek apšaubīta pat mūsu tēva rīcībspēja, lai par katru cenu apstrīdētu testamenta autentiskumu, vai nerodas loģisks jautājums — vai 2016. gadā noslēgtā laulība arī nav apšaubāma šo pašu viņas minēto "iemeslu" dēļ? Mūsu skatījumā izmantotie argumenti ir necienīgi, nemaz nerunājot par loģikas trūkumu.



Kā redzams, pašlabuma tīkošana un mantkārība var ņemt virsroku, mudinot pārkāpt jebkuras robežas. Nenoliedzami — ikvienam ir tiesības apstrīdēt dažādu dokumentu autentiskumu, tomēr jāvērtē, kādi argumenti tiek lietoti un kādas ētiskās robežas tiek pārkāptas.



Mūsu mērķis ir saglabāt "Olainfarm" kā vienu no vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem un farmācijas nozares līderiem un radīt priekšnoteikumus tā turpmākai sekmīgai attīstībai. Mums ne prātā neienāktu rīkoties apšaubāmā veidā pretēji ikviena mantinieka likumīgajām tiesībām, likumam vai pretēji mūsu tēva pēdējai gribai.



Ikviens savā dzīvē veic dažādas izvēles, un mums nav ne vēlmes, nedz tiesību tēvam kaut ko pārmest. Tāpat kā mēs apzināmies, ka par savu rīcību un kļūdām esam atbildīgas pašas. Viņa vārds un paveiktais ir daudzkārt lielāks par atsevišķu personu mantkārību un izmantotajām metodēm.



Un visbeidzot — par publiskajā telpā izskanējušo informāciju par it kā pazudušo somu, kas patiesībā nekur nebija pazudusi. Jau iepriekš soma un tajā atrodamās mantas, tostarp kredītkartes, atbilstoši likumā noteiktajai procedūrai tika aprakstīta un iekļauta mantojuma sarakstā. Kā gan var atrast to, kas nekad nav pazudis?"

Par ko ir stāsts?

Žurnāls “Kas Jauns” šonedēļ vēsta, ka tā rīcībā nonācis pagājušā gada decembrī mirušā uzņēmēja Valērija Maligina atraitnes Elīnas Maliginas iespējamais prasības pieteikums Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā – atzīt šā gada sākumā nolasīto Valērija Maligina testamentu par spēkā neesošu.

Iespējamā prasības pieteikuma pamatojumā esot kāds punkts, kurā runāts par “hronisku alkoholismu, narkotiskām un psihotropām vielām; pieļauts mantojuma atstājēja gribas defekts, kā arī nespēja saprast savas darbības nozīmi.

Un to visu prasītājs esot gatavs pierādīt ar Civilprocesa likumā paredzētiem pierādījumiem, tai skaitā – liecinieku liecībām.”

Prasītāja šajā lietā ir Elīna Maligina, bet atbildētāji – visi pārējie mantinieki – trīs meitas un Valērija Maligina māte. Abu pušu pārstāvji, aizbildinoties, ka prasības pieteikums satur sensitīvus datus, izvairīgi komentē konkrētas lietas saistībā ar prasības pieteikumu.

Valērija Maliginas vecākās meitas Irinas Maliginas juridiskā pārstāve civillietā par testamenta apstrīdēšanu zvērināta advokāte Sandra Gorbenko žurnālam “Kas Jauns” atzinusi, ka visa šī prasība izskatās pēc vēlmes noildzināt mantojuma lietas atrisinājumu.

Viņa arī sacījusi: “Neraugoties uz to, ka publiski Elīna Maligina vienmēr runājusi par savām labajām attiecībām ar Maligina kungu, tomēr tiesai izsakās necienīgi un pat apšauba viņa rīcībspēju.”

Savukārt Elīnas Maliginas advokāts Pāvels Rebenoks vēstījis, ka nevar komentēt prasības pieteikumu vairāk, nekā tas darīts līdz šim, jo dokuments satur sensitīvus datus.

Konkrēti jautāts par to, vai atraitnes parakstītajā prasības pieteikumā ir frāzes par hronisku alkoholismu, narkotisko un psihotropo vielu lietošanu, bija lakonisks: „To es nevarēšu komentēt. Lai to komentē tie, kas jums šādu informāciju deva.”

Vizuāli apskatījis “Kas Jauns” rīcībā nonākušo dokumentu, viņš paudis pārliecību, ka dokuments ir nācis ne no tiesas, ne prasītāja, bet no atbildētājiem, jo, prasības pieteikuma katra kopija bijusi īpaši atzīmēta.