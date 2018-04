Īsumā: kas bija bēdīgi slavenais "nasing spešal"?

Toreiz tas bija skandāls. Kliedzoša izgāšanās gan pēc fakta un būtības, gan pēc valodas izrunas. Cilvēki visā Latvijā nespēja saprast, kā var valsti reprezentēt politiķis, kurš spējīgs pateikt ko šādu, turklāt savu sakāmo tik slikti izrunājot. Lietas būtība: Slakteris, tobrīd būdams Latvijas finanšu ministrs un vienlaikus pārstāvis Starptautiskajā Valūtas fondā, bija uzaicināts uz interviju "Bloomberg TV". Sarunā ar žurnālistiem Slakteris demonstrēja ne vien nepilnīgas angļu valodas zināšanas un sliktu izrunu, bet arī kliedzošu nekompetenci finanšu jautājumos. Tas viss tika pasniegts labi sagatavotam žurnālistam, kurš interesējās, kas gan īsti Latvijā tobrīd notiek. Jāatgādina, ka tobrīd notika valsts grimšana dziļā krīzē. Slakteris toreiz pauda, ka nekas īpašs nenotiekot, pasakot savu leģendāro "nasing spešal".

Vārds "grimt" toreiz grieza vēl smagāk, proti, intervijā Slakteris lietoja domāšanas apzīmējumu "I think" jeb "es domāju", bet izrunas dēļ tas skanēja kā "I sink", kas tulkojas kā "es grimstu". It kā ar to vēl nebūtu gana, ministrs izgāzās arī atbildē uz jautājumu, kāda ir situācija ar bezdarbu valstī. Slakteris bija tiešs: "My answer will be, but I will not say", pateikdams, ka "mana atbilde būs, taču es to neteikšu". Visbeidzot nelāgajā priekšnesumā toreizējais ministrs neveikli pauda, ka "we will be pretty taupīgi" - aizmirstot, kā angliski ir vārds 'taupīgi'.

Kā tas izskatījās - saīsinātā versija:

Slakteris pēc 10 gadiem:

Ceturtdien, viesojoties pie Anša Bogustova TV24 studijā, uz sekundi neizpratni varēja redzēt arī paša Anša sejā. Tas bija brīdī, kad Slakteris pauda: viņa angļu valoda patiesībā bijusi tobrīd vislabākā citu politiķu vidū, jo tieši viņš "dabūjis" krīzē esošajai Latvijai 7 miljardu eiro aizdevumu no Valūtas fonda, kas vēlāk tika nosaukts par "veiksmes stāstu" Valda Dombrovska valdībai. Ar šo naudu Latvija lēnām no tā dēvēto "Kalvīša trekno gadu" sarūpētā pagrimuma tika laukā.

Atis Slakteris šobrīd savu "nasing spešl" skaidro kā blēdību no "Bloomberg" puses. Būdams ūdenssporta funkcionārs un pasaules čempiona tēvs, Slakterim visa komunikācija šajā jomā notiek angliski, un viņš teic, ka "mana angļu valoda patiesībā ir visvērtīgākā visos laikos - es dabūju septiņu miljardu aizdevumu!"

Skandālu ar "nasing spešl" viņš tagad dēvē par rupju priekšvēlēšanu gājienu. Viņam ar "Bloomberg" bijusi vienošanās, ka sarunas neformālā daļa netiks rādīta, taču žurnālists vienošanos pārkāpis [vai tāpēc, lai tauta Latvijā redzētu, cik ārpus saprašanas ir ministrs? - red.] . "Tā bija blēdība," desmit gadus pēc leģendārās intervijas tagad saka Slakteris.

Jau vēstījām, ka pēdējās dienās sabiedrībai nākas saskarties ar valsts pirmās personas - prezidenta Raimonda Vējoņa - iespējamo izgāšanos vizītē ASV pie Donalda Trampa. Vairāk par to lasi te:

