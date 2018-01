Viņa uzskata, ka nepietiekami tiek runāts par cilvēkiem, kas aktīvi aizstāvēja Latviju: “Manuprāt, emocionālais aspekts nav izvērtēts – ne tikai par tiem, kas sēdēja pie ugunskuriem, bet arī tiem, kas pieņēma lēmumu tur atrasties.”

Viņa raidījumā atminējās cilvēku gatavību cīnīties par Latviju un burtiski stāties pretī lodēm: “Es atceros puišus, kas gulēja pārguruši uz Radio kāpnēm, un blakus viņiem bija dzelzs stieņi. Tās bija no nošu pultīm noskrūvētās kājas. Un ar to puiši gatavojās aizstāvēt Radio māju. Es domāju, ka ar prātu viņi saprata, ka nevienam automātam tu pretī ar šo nošu kāju nestāvēsi, bet viņi gulēja uz tām trepēm un bija gatavi mūs aizstāvēt.”

Kreituse uzskata, ka šo emocionālo aspektu nedrīkst aizmirst.

Kreituse arī sacīja, ka viens no svarīgākajiem neatrisinātajiem jautājumiem ir kinooperatoru Gvido Zvaigznes un Andra Slapiņa nāve, jo patiesā notikumu norise nav zināma. “Šis jautājums vēl joprojām nav atrisināts, un es nezinu, kāpēc, jo izmeklēšana tika sākta. Viņus nenošāva no Iekšlietu ministrijas, viņus nošāva no muguras, aizmugurē viņiem bija Bastejkalns,” sacīja Kreituse. Viņasprāt, šis jautājums ir jārisina, to nedrīkst vienkārši aizmirst.