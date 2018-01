Cēsu apkārtnē Cīrulīšu pagastā esošā atpūtas kompleksa "Žagarkalns" valdes priekšsēdētājs Juris Žagars aģentūrai LETA sacīja, ka pirmo kompleksa slēpošanas trasi plānots atvērt sestdien plkst.11. Līdz tam paredzēts turpināt uz kalna pūst sniegu.

Pēc Žagara teiktā, sinoptiķu prognozes liecina, ka turpmāko dienu laikapstākļi sniega ražošanai būs labvēlīgi, tādēļ, viņaprāt, nākamās nedēļas nogalē darbu varētu sākt arī pārējās "Žagarkalna" trases.

Vienlaikus Talsu novada "Dziļlejās" esošās slēpošanas trases "Kamparkalns" īpašnieks Almants Kalniņš aģentūrai LETA pastāstīja, ka patlaban, spriežot pēc laikapstākļiem, kalna darbība varētu tikt sākta nākamajā otrdienā vai trešdienā. Viņš piebilda, ka laicīgu trases darbību "Kamparkalnam" traucē arī tehniskas problēmas, kuras pašlaik tiek risinātas.

Kalniņš norādīja, ka šobrīd uz kalna pārtraukta sniega pūšana, jo gaisa temperatūra ir -2 grādi, kas sniega ražošanu padara ekonomiski neizdevīgu. Tomēr viņš sacīja, ka to varētu atjaunot naktī no piektdienas uz sestdienu, kad tiek solīti -6 grādi. "Atjaunosim pūšanu, un tālāk viss atkarīgs no sinoptiķu solītā," skaidroja "Kamparkalna" īpašnieks, norādot, ka trases darba uzsākšanas laiks varētu tikt precizēts pirmdien "Kamparkalna" mājaslapā.

Savukārt atpūtas parka "Rāmkalni" tehniskais direktors un valdes loceklis Andis Jansons aģentūrai LETA sacīja, ka parks vēl joprojām gaisa temperatūras dēļ nav gatavs atvērt slēpošanas trasi. Kaut arī sinoptiķi nedēļas nogalē sola zemas gaisa temperatūras, vēl joprojām nav skaidrs, kādi laikapstākļi būs nākamās nedēļas nogalē. Jansons pieļāva, ka sniegu "Rāmkalnu" slēpošanas trasē varētu sākt pūst sestdien.

Vienlaikus Baldones pagastā esošā ziemas atpūtas kompleksa "Riekstukalns" mājaslapā publiskotā informācija liecina, ka patlaban tā slēpošanas trases nestrādā. Komplekss sniegu ražo no trešdienas rīta, tomēr solītās gaisa temperatūras nav pietiekami zemas, lai būtu iespējams to pietiekami saražot. Vienlaikus publikācijā teikts, ka "Riekstukalna" pārstāvji cer slēpošanas trases atvērt svētdien, tomēr par to vēl nav pietiekami lielas skaidrības.

Kā ziņots piektdienas rītā Latvijas galējos austrumu novados izklīduši mākoņi un gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -6..-7 grādiem. -7 grādi ir līdz šim zemākā gaisa temperatūra šajā ziemā Latvijā; septiņu grādu sals tika reģistrēts arī Pirmajos Ziemassvētkos Valkā.

Turpmākajās diennaktīs sals Latvijā pastiprināsies, bet prognozes par to, cik zemu noslīdēs gaisa temperatūra, ir atšķirīgas. Dažviet Vidzemē un Latgalē, ja debesis ilgstoši būs skaidras, tuvākajās naktīs iespējams aukstums līdz -15..-17 grādiem.

LETA jau vēstīja, ka ceturtdienas rītā visā Latvijā, izņemt Rīgas jūras līča rietumu piekrasti, gaisa temperatūra bija -3..-5 grādi. Sals ļāva uzsākt sniega ražošanu vairākām slēpošanas trasēm, tostarp sniega pūtēji iedarbināti "Žagarkalnā", "Ozolkalnā", "Reiņa trasē", "Fischer" slēpošanas centrā, "Gaiziņā" un "Milzkalnā".