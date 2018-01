25 Foto Tā Stabu ielā 89 izskatās pēc ugunsgrēka, kurā nodega Normunda Krapša un viņa palīdzes kabineti +21

Krapsis pēc notikušā bijis emocionāli satriekts, tāpēc intervijas žurnālistiem iepriekš atteica. Tagad viņš jau jūtoties labāk, esot daudz maz atguvies. "Dienestā ir pavadīti vairāk nekā 25 gadi. Dienesta lietas, kas gadiem ir uzkrājušās - apbalvojumi, dažādi pateicības raksti un citi dokumenti, personīgās lietas [...] vai prezentācijas dāvanas - tas viss ir pilnībā iznīcināts, tai skaitā, formas tērpa nav, uz doto brīdi esmu civilajās drēbēs. Tā kā nekas no tā vairs nav - vēsturiskas lietas, fotogrāfijas. Diemžēl to neizdosies atjaunot. Te var vilkt paralēles ar cilvēkiem, kuri iekļūst nelaimēs, kurās nodeg mājas, dzīvokļi, kad cilvēkiem jāsāk gandrīz viss no nulles. [...] Tā ir, kā ir, ko darīt? Dzīve turpinās, gan jau tam tiksim pāri," saka Krapsis.

Jaunā gada pirmajā darbadienā, informējot par aizvadītiem melnajiem svētkiem uz Latvijas ceļiem, kad gadumijas brīvdienās gāja bojā divi cilvēki, Krapsis pat iedomāties nevarēja, ka šī diena paša darbā izvērsīsies par "melno otrdienu". Kad atstājis darba vietu, nekas, protams, neliecinājis par tuvojošos nelaimi. Taču jau tajā pašā naktī skrējis atpakaļ, lai noraudzītos, kā uguns liesmas aprij visas liecības par viņa karjeru policijā. Par ugunsnelaimes cēloni Krapsis runā izvairīgi. Izmeklēšana un nozīmētā ekspertīze pateiks degšanas iemeslu. "Man grūti spriest, neesmu Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta darbinieks, kādi ir tie iemesli vai tā prakse, kad šādas nelaimes notiek. Man grūti teikt, man pašam dzīvē pirmo reizi tāda nelaime notikusi," saka galvenais ceļu policists.

Tieši Krapša kabinets ugunsgrēkā cieta visvairāk. Tas sastāv no trīs daļām. Priekštelpas, kurā uzturas sekretāre, tad seko Krapša darba vieta, aiz kuras vēl ir neliela atpūtas zona jeb priekšnieka privātā telpa. Tā, salīdzinot ar abām iepriekš minētajām telpām, kuras izpostītas pilnībā, biroja mēbeles un tehniku ieskaitot, izdegusi vismazāk.

Krapsis darbā lieto portatīvo datoru, kuru liktenīgajā vakarā bija paņēmis uz mājām, lai pastrādātu. Dokumentu papīra formā Krapsim kabinetā bijis maz, jo lietas pie priekšnieka neuzturoties ilgi - tik, cik lēmumu pieņemot un parakstot. Šoreiz - pēc svētkiem - dokumentu kaudzīte bijusi vēl mazāka un jau nodota darbiniekiem izpildei. "Ja par tādām administratīvā pārkāpuma lietām runājam, kas ir mūsu ikdienas darbs - šīs iedzīvotāju sūdzības izskatīt, tad tas procents ir tuvu nullei, ka kāda lieta būtu zaudēta. Es nevaru simtprocentīgi apgalvot, bet tuvu tam," norāda Krapsis.

Šobrīd gan tiekot skaidrots, vai kas neatgriezeniski nav zudis. Pats Krapsis jau ticis pie jaunām darba telpām, taču interviju izvēlas sniegt ēkas foajē, jo kabinets nav vēl iekārtots. Pavasarī gan gaidāmi jurģi, jo jau iepriekš - pirms nelaimes, Ceļu policiju biju paredzēts pārvietot uz citu mājvietu.

Kā ziņots, ugunsgrēks policijas mājā Rīgā, Stabu ielā izcēlās 2. janvārī. Visstiprāk cieta Ceļu policijas telpas, mazāk - virs tām esošie Ekonomikas policijas kabineti. Likumsargi mierina, ka ne izmeklēšanas, ne ceļu satiksmes uzraudzības process nav ticis ietekmēts. Tiek pieļauts, ka ugunsnelaimē vainojama elektroinstalācija, kā mazāk ticamu iemeslu min ļaunprātību.