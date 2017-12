Viņa atklāja, ka zina konkrētus cilvēkus, kas no tiem pazuduši. "Es zinu cilvēku, kuram viņa kartiņu piedāvāja par noteiktu dolāru summu. Tas bija 5. Saeimas laikā," sacīja Kreituse.

Komentējot kartiņu sistēmu, Kreituse norādīja, ka tajā iekļauti ne tikai cilvēki, kas stučīja, bet arī tie, kas Padomju laikos strādāja ārzemēs: "Visi, kas strādāja vairāk nekā nedēļu ārzemēs, visi inteliģences pārstāvji, visi automātiski nonāca šajā uzskaišu kartiņu sistēmā. Viņiem nebija jāstučī, viņiem bija vienkārši jāraksta šīs obligātās atskaites."

Tajā pašā laikā vairāki cilvēki, kas tajā laikā strādājuši ārzemēs vairs nav čekas maisos, jo bez problēmām iekļuvuši Saeimā. "Šodien es skatos – vesela rinda šo cilvēku, kas ir strādājuši ārzemēs, nav čekas maisos, jo viņi ir tikuši ievēlēti parlamentā bez iebildumiem un arī ieņēmuši posteņus," sašutumu pauda Kreituse.

Tomēr Kreituse uzskata, ka kartiņu pazušana ir problēma. Viņasprāt, būtu jāatklāj informācija par to, kuras kartiņas pazudušas, ne tikai par čekas maisu pašreizējo saturu. "Man gribētos redzēt tos, kuriem tās kartiņas ir pazudušas. Tas būtu vislabākais rādītājs – cik procenti no kartiņām ir izdalīti saviem cilvēkiem, lai viņi varētu atrasties tur, kur viņi ir. Bet to neatklāj čekas maisu publicēšana," norādīja Kreituse.

Kreituse gan uzsvēra, ka strādāšana ārzemēs vien nav nekas nosodāms, kā piemēru minot mākslinieces Maijas Tabakas darbu ārpus valsts: "Tas nav nekas nosodāms un slikts. Piemēram, vai tad var nosodīt Maiju Tabaku? Nezinu, kādam profānam jābūt, lai teiktu, ka viņa ir kaut ko ļaunu izdarījusi, tāpēc ka viņa strādāja Rietumberlīnē."