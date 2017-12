Lems par 57 000 eiro novirzīšanu prēmijām pieciem VID darbiniekiem

Nākamnedēļ, 5.decembrī, valdība lems par 57 670 eiro piešķiršanu šim mērķim, liecina Ministru kabineta sēdes darba kārtība.

VID skaidroja, ka, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumos noteiktajam VID Muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes pieciem ierēdņiem atbilstoši ieguldījumam ir paredzēts izmaksāt prēmiju no sešu līdz desmit mēnešalgu (kopā 57 670 eiro) apmērā, ko VID ierosina piešķirt no budžeta programmā "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2017.gadam atlīdzībai paredzētajiem līdzekļiem.

VID ierēdņus paredzēts prēmēt par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem, norādīja VID.

2016.gada oktobrī starptautiskas operācijas ietvaros VID Muitas policijas pārvaldes ierēdņi un Muitas pārvaldes ierēdne ar dienesta darba suni uz Latvijas-Lietuvas robežas, veicot muitas kontroli, kravas automašīnā "Nissan" un tās pavadošajā vieglajā auto "Ford" atrada paslēptu narkotisko vielu - hašišu. Kopējais abos transporta līdzekļos atklātā hašiša daudzums ir 203,85716 kilogrami, no kura var pagatavot līdz 400 000 narkotiku devas un tā vērtība nelegālajā tirgū var pārsniegt divus miljonus eiro.

2017.gada 28.aprīlī kriminālprocess pret abām aizdomās turētajām personām tika nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai Bauskas rajona prokuratūrai pēc Krimināllikuma 190.1 panta otrās daļas par hašiša kontrabandu lielā apmērā, kas izdarīta personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās.

2017.gada februārī Muitas policijas pārvaldes ierēdņi, pakļaujot muitas kontrolei vairākas no Kenijas sūtītas kravas, kas Latvijā bija ievestas ar avioreisiem no Turcijas, atklāja augu izcelsmes vielu, kura pēc Muitas laboratorijas eksperta atzinuma izrādījās sevišķi bīstams, aizliegts augu valsts produkts ar psihotropu iedarbību "catha edulis" jeb "khat". No iegūtā daudzuma - 700 kilogramiem - var iegūt līdz 700 000 narkotiku devas un tā vērtība nelegālajā tirgū var pārsniegt 500 000 eiro.

Par minēto faktu Muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190.1 panta otrās daļas par iespējamu psihotropo vielu pārvietošanu pāri Latvijas robežai lielos apmēros.