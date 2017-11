Vēl tikai šonedēļ var pieteikties iedzīvotāju forumam „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”

Tajā būs iespēja pirmajiem uzzināt rezultātus un diskutēt par šovasar veikto pētījumu „Sabiedrības integrācija Rīgā 2017”. Forumu atklās Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.

Forums risināsies divās daļās. Tā pirmajā daļā būs iedvesmojoši rīdzinieku stāsti, akcentējot to, kā pašu iedzīvotāju aktivitātes veicina savu un līdzcilvēku labklājību galvaspilsētā. Savukārt otrajā daļā notiks paneļdiskusija saistībā ar galvaspilsētā veikto pētījumu „Sabiedrības integrācija Rīgā”. To veica pētījumu kompānija „Kantar TNS”, aptaujājot 800 Rīgas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Jāpiebilst, ka Rīgā ir veikti jau vairāki pētījumi par sabiedrības integrāciju, tāpēc forumā būs interesanti uzzināt, kā mainījušies iedzīvotāju viedokļi.

Forumā ikvienam būs iespēja iesaistīties arī darba grupās, kurās diskutēs par rīdzinieku tiesībām un pienākumiem pret pilsētu, viņu pilsonisko līdzdalību, kā arī par sadarbību un komunikāciju ar pašvaldību. Darba grupas veidotas, balstoties uz minēto pētījumu, kurā šīs tēmas iezīmējas kā vienas no aktuālākajām Rīgas iedzīvotāju vidū.

Kā katru gadu, foruma apmeklētājiem būs iespēja interaktīvā veidā paust savus ieteikumus par to, kā kopīgiem spēkiem padarīt Rīgu par savu ideālo pilsētu, kā arī identificēt turpmākos soļus, ko nepieciešams veikt pašvaldībai un iedzīvotājiem, lai sasniegtu rezultātu.

Iedzīvotāju forumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse”.