Ārvalstu mediju slavu ieguvušais Latvijas kravas auto šoferis pēc notikušā Norvēģijā saņems prēmiju

"Kreiss" mārketinga pārstāve Svetlana Avene-Aveniņa sacīja, ka uzņēmumā par šo video uzzināja vakar. Izveicīgais šoferis, kurš spēja reaģēt situācijā, kurā svarīga ik sekundes desmitdaļa, saņems finansiālu prēmiju, apstiprināja uzņēmuma pārstāve.

Jau vēstīts, ka Norvēģijā kāda šofera transportlīdzeklī ievietotais video reģistrators fiksējis momentu, kurā neuzmanīgs skolēns par mata tiesu izbēg no drausmīgas nāves – pakļūšanas zem lielā ātrumā braucošas kravas mašīnas, kuru rotā Latvijas uzņēmuma "Kreiss" logo.

Video redzams, ka no ceļmalā piestājuša autobusa izkāpj vairāki bērni, no kuriem viens metas pāri ceļam, taču to, kas brauc pretī nevar redzēt autobusa dēļ.

Tieši tobrīd no labās puses pretī traukusies smagā automašīna un zēnu no drošas nāves paglābusi vien viņa paša, kā arī šofera pietiekami ātrā reakcija.