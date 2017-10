Kulta grupa "Mumiy Troll" Rīgā viesosies ar jubilejas koncertu "Morskaya.20"

Iļja Lagutenko stāsta: “Man ne pārāk patīk jubilejas, taču ir daži nozīmīgi notikumi, kurus apiet nedrīkst”.

13.decembrī ar grandiozu koncertu “Arēnā Rīga” grupa “Mumiy Troll” atzīmēs albuma “Морская” 20 gadu jubileju. Programmā papildus šī albuma dziesmām tiks iekļautas arī pa kompozīcijai no nākamajiem albumiem, kā arī vairāki jaunumi.

“Морская” ir pirmais grupas studijas albums. Tas ierakstīts un producēts 1996.gadā Londonā par Iļjas Lagutenko un viņa draugu mūziķu līdzekļiem. Ieraksts tika izdots 1997.gada pavasarī BECAR Records paspārnē un ļoti ātri izmainīja Krievijas mūzikas pasauli.

Foto: Publicitātes foto

Albums un arī atsevišķas tā dziesmas saņēmušas virkni godalgu un titulu ar epitetu “labākais”. Ar dziesmas “Владивосток 2000” videoklipu apraidi uzsāka televīzijas kanāls MTV Krievija. Kompozīcija “Утекай” iekļauta “100 labāko 20.gadsimta Krievijas roka dziesmu” sarakstā (“Наше радио”, 1999.), kā arī ierindota starp “40 dziesmām, kas izmainījušas pasauli” (“Rolling stone”, 2007.) un “100 dziesmām, kas izmainījušas mūsu dzīvi” (“Time out”, 2011.)

Albums “Морская” atstājis nozīmīgu ietekmi ne vien uz Krievijas mūzikas tālāko attīstību, bet arī uz visu divtūkstošo gadu sākuma un mūsdienu radošo paaudzi – tā ietekmē veidojušies daudzi talanti – mūziķi, dizaineri, mākslinieki, režisori.

Vērtējot grupas “Mumiy Troll” nozīmību, kritiķi ir visai vienprātīgi.

“Masu kultūrā beidzot notikusi varoņu maiņa. Nihilisma un ciešanu romantiku nomainījusi jautra vienaldzība.” (Žurnāls “FUZZ”)

“Ar debijas plati “Морская”, kas kā taifūns pārņēmis valsti, sācies jauns vēstures periods Krievijas rokmūzikā un popmūzikā. Sarežģītā maršrutā no Vladivostokas caur Londonu Iļjas Lagutenko grupa atvedusi citu spēles, dziedāšanas un rakstīšanas manieri, citu ģērbšanās stilu un uzvedību uz skatuves, kā arī rietumnieciskas noskaņas videoklipus un albumu vāciņu noformējumu.” (D.Bojarinovs)

“Paralēli klasiskajam, intelektuālajam, sociāli norūpējušamies žanram, kas turpina izcilās humānistiskās Krievijas literatūras tradīcijas, radies jauns, daudz vieglāks un ironiskāks stils kā grupai “Mumiy Troll”, tādā veidā roks zaudējis savu monolītumu.” (A.K.Troickis)

Neskatoties uz to, ka jubilejas turneja “Morskaya.20” solās būt patiesi vērienīga, šo koncertprogrammu nebūt neredzēs visās pilsētās, kurās fani to vēlētos. Tomēr Rīgu mūziķi nekādi nav varējuši apiet. Nav noslēpums, ka grupu ar Latviju vieno īpašas attiecības. Tieši Rīgā notika viens no pirmajiem “Mumiy Troll” koncertiem, šeit grupa filmējusi videoklipus un ierakstījusi albumus, kas vēlāk ieguvuši “zelta” un “platīna” statusu. Iļju Lagutenko saista draudzība ar vairākiem Latvijas mūziķiem.

Spriežot pēc atsauksmēm par jubilejas koncertiem Maskavā, "Crocus City Hall” pārvērties par milzīgu karaokes klubu, jo katru no dziesmām zāle dziedājusi kopā ar grupu arvien skaļāk un skaļāk – “Девочка”, “Роза Люксембург”, “Утекай”, “Владивосток 2000”... Protams, tas pats sagaida mūs arī “Arēnā Rīga” 13.decembrī!