Vokālā grupa “Latvian Voices” sagaida sniegu ar dziesmu “Totari”

No Kurzemes stāvkrastiem līdz Latgales ezeriem, no Vidzemes Gaiziņa līdz pat Zemgales plašajiem laukiem aizvijas senā, bet spēcīgā melodija – totari, totari! Un tajā ir kas maģiski varens un skaists! Tā grupa “Latvian Voices” piesaka sniegu, kas ietin, apvij ēkas un ļaudis ar baltumu, gaišumu. Mazliet skumji sērīgu, jo tuvojas pārdomu laiks – Advents un ziemas saulgrieži.

Līdz ar dziesmu “Totari” skanīgo balsu īpašnieces izziņo koncerttūri “Mazie, skumjie ziemas svētki”. Burvīgas melodijas a cappella skanējumā ļaus klausītājiem sajust cilvēka balss daudzveidību, spēku un arī vieglumu. Talsos, Madonā, Ikšķilē, Liepājā, Torņakalnā un vēl un vēl “Latvian Voices” iepriecinās ar grupas dalībnieču jaundarbiem, kā arī arhaiskām Ziemassvētku melodijām, kas nemanāmi mīsies ar meitenēm tik tuvo tautas mūziku, kā arī ziemas saulgriežu tradīcijām. Koncerttūres programma būs tikpat daudzveidīga un emocionāla, cik atšķirīgas ir pašas dziedātājas. No dziļi izjustiem, pieklusinātiem skaņdarbiem līdz melodijām, kas skaļi atbalsosies baznīcu un koncertzāļu velvēs - katram klausītājam kas tīkams, sev mājās aiznesamas emocijas, izjūtas. Ar dziesmu “Totari” vokālā grupa “Latvian Voices” aicina sajust baltā gadalaika tuvošanos un ieelpot Latvijas ziemas gaisu.

Koncerttūre “Mazie, skumjie ziemas svētki” ir turpinājums jau pagājušajā gadā iepazītajai programmai ar jaunām niansēm, apceļojot vēl neatklātas koncertu vietas.

Latvijas pilsētās skanēs atpazīstamākas un Ziemassvētku laikam tuvākas melodijas, tostarp , „O come, come Emanuel”, „Kalado”, „Mazie, skumjie ziemas svētki”, „See amid the winter snow”, “Circenīša Ziemassvētki”, u.c.

Biļetes iegādājamas šeit: