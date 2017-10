Nacionālās bibliotēkas arhīvos atrodamas fotogrāfijas gan no 19. gadsimta otrās puses, gan no Otrā pasaules kara, kuru daudzas no Vecrīgas vēsturiskajām ēkām tā arī nepārcieta. (Foto: Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotēkas "Zudusī Latvija", Juris Rozenbergs)

Zudusī Rīga: unikāli foto no pagātnes un mūsdienu pilsētas ainas

Edvīns

Rakickis Kasjauns.lv

Nacionālās bibliotēkas krājumos ir simtiem unikālu fotogrāfiju, kurās atainota ikdienišķā dzīve Latvijas pilsētās un lauku sādžās, sākot pat no 19. gadsimta beigām. To starpā, no dažādiem rakursiem, ir iemūžināta arī vēsturiskā Rīga. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku portāla Kasjauns.lv komanda izgāja vecpilsētas ielās, lai palūkotos, kā līdz mūsdienām izmainījušās tās galvaspilsētas vietas, kuras piesaistīja iepriekšējo gadsimtu fotogrāfu uzmanību.