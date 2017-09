Cēsīs atklātas divas izstādes

No 17. septembra līdz 15. oktobrim Cēsu Vēstures un Mākslas muzejā skatāma Evī Upenieces tēlniecības izstāde.

"Lai darbs uzrunātu, tajā jāieliek mīlestība", saka tēlniece.

Ar radošu sparu apveltītā latviešu tēlniece Evī Upeniece (1925. dz.g.) savos darbos atspoguļo dažādu laikmetu tradīcijas un pieredzi. 1952. gadā beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, mācījusies pie latviešu tēlniecības klasiķiem Teodora Zaļkalna, Emīla Meldera un Kārļa Zemdegas. Sarīkojusi vairāk nekā 20 personālizstādes, viņas darbi atrodas muzejos un galerijās pasaulē. E. Upenieces tēlniecība uzrunā ar harmonisku formu un tai piemītošo emocionalitāti, darbi ir lakoniski un vienlaikus valdzinoši. Tēlnieces bronzā, granītā un marmorā radītie darbi ir maiguma un stipra gara caurstrāvoti. Formas prieks un juveliera cienīga darbā izslīpēta perfekcija raksturīga mākslinieces mazo formu darbiem. Izstādē Cēsīs būs redzams jaunākais mākslinieces radītais darbs "Melānija".

Latviešu tēlniece Evī Upeniece savos darbos atspoguļo dažādu laikmetu tradīcijas un pieredzi. (Foto: Publicitātes foto)

"Ēvī ir iepazinusi vislielāko ciešanu sāpi, apbrīnojama ir viņas izturība - to svētījis Darbs, Daba un Dievs", saka Džemma Skulme.

Savukārt Cēsu Izstāžu nams pēc renovācijas atklāts ar Kristīnes Luīzes Avotiņas personālizstādi "Ģimene".

Kristīne Luīze Avotiņa ir jauna un spilgta personība latviešu mākslā , kuras talants novērtēts ne tikai Latvijā , bet arī citur pasaulē. Kristīne Luīze Avotiņa dzimusi mākslinieku dzimtā, kur glezniecība ir pārmantota. Vectēvs Harijs Kārklīņš bija gleznotājs, viņas mamma Ilze Avotiņa un māsa Katrīna Avotiņa ir gleznotājas. Mākslinieces rokraksts ir tēlains un spilgts, viņas glezniecība zied tīrās un spožās krāsās. Skatītāju vērtējumam piedāvājusi vairāk nekā desmit personālizstādes un piedalījusies vairākās grupu izstādēs Eiropā.

Kristīne Luīze Avotiņa ir jauna un spilgta personība latviešu mākslā. (Foto: Publicitātes foto)

Māksliniece par izstādi: ‘’Pagājušā gada nogalē saņēmu uzaicinājumu no Cēsu Izstāžu nama veidot personālizstādi. Kopš tā brīža sāku domāt, kas būtu tas, ko es vēlētos uzgleznot šai izstādei. Sapratu, ka tas būs jauns gleznu cikls, kas atspoguļos pavisam jaunu pasauli priekš manis, kuru esmu sevī atklājusi. Tā ir manas meitas, Lizelotes Annas pasaule, kurā katru dienu viņa atklāj un iepazīst kaut ko jaunu. Šīs gleznas ir kā mūsu abu dialogs. Soli pa solim es savu bērnu ievedu pasaulē, kurā dzīvoju, kuru redzu un sajūtu, un tad es ieraugu, ka viņa to uztver kā lielu brīnumu, tāpat kā es. Kad biju maza, man šo pasaules uztveri iedeva mana ģimene. Tagad es to turpinu nodot savai meitai. Tādēļ arī izstādes nosaukums ir ‘’Ģimene’’."

Izstāde skatāma līdz 5. novembrim.