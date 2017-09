ĀM aicina Latvijas valstspiederīgos nepiedalīties minētajā pasākumā, vienlaikus atzīmējot, ka privātpersonu pašiniciatīva nevar tikt vērtēta kā oficiāla Latvijas pārstāvība.

"Latvijas valstspiederīgo piedalīšanās festivālā nav saskaņota ar ĀM. Kopš 2014.gada ĀM konsekventi aicina Latvijas iedzīvotājus nepiedalīties starptautiskos sporta, kultūras un izklaides pasākumos, kurus prettiesiski anektētajā Ukrainas teritorijā Krimā un Luhanskas un Doņeckas apgabalos Ukrainas valdības nekontrolētajās teritorijās organizē Krievija," skaidroja ministrijā.

ĀM informēja, ka saskaņā ar spēkā esošajiem Ukrainas normatīvajiem aktiem, ieceļot Krievijas prettiesiski anektētajās Ukrainas administratīvajās teritorijās ir atļauts tikai caur Ukrainas robežkontroles punktiem, likumos noteiktajā kārtībā saņemot īpašu Ukrainas varas iestāžu atļauju. Par neatļautu Ukrainas robežas šķērsošanu, ierodoties Krimā vai Luhanskas un Doņeckas apgabalos Ukrainas valdības nekontrolētajās teritorijās var iestāties likumā noteiktā atbildība, tai skaitā aizliegums turpmāk ieceļot Ukrainā.

Šā gada pasākuma dalībnieku vidū festivāla "Cirka nākotne" tīmekļa vietnē pieteikta 22 gadus vecā žongliere Darja Makarova no Rīgas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vienlaikus ministrija aicina atturēties no braucieniem uz Krimu, ņemot vērā saspringto drošības situāciju Krimas pussalā - šīs Ukrainas teritorijas nelikumīgo aneksiju, kā arī to, ka šajos apstākļos konsulāro palīdzību ceļotājiem nevar nodrošināt. Saspringtās drošības situācijas dēļ Luhanskas un Doņeckas apgabalos ĀM aicina atturēties no braucieniem arī uz šo Ukrainas daļu.

Jau vēstīts, ka promaskavisko teroristu kontrolētajā Donbasa daļā oktobrī bērnu un jauniešu cirka festivālā piedalīsies vairāki mākslinieki no Latvijas, paziņojuši festivāla rīkotāji. Šā gada pasākuma dalībnieku vidū festivāla "Cirka nākotne" tīmekļa vietnē pieteikta 22 gadus vecā žongliere Darja Makarova no Rīgas, kā arī akrobāti ekscentriķi no Salaspils - 13 gadus vecais Aleksandrs Škoda un desmit gadus vecais Maksims Sirmais.

Festivālā piedalīsies Krievijas un Baltkrievijas, kā arī Latvijas, Lietuvas, Šveices un Itālijas pārstāvji. Par dalību pasākumā esot ieinteresējušies arī Ukrainas valdības kontrolēto Donbasa rajonu pārstāvji, norādīja Luhanskas cirka direktors Dmitrijs Kasjans.

Festivāls notiks oktobra beigās.