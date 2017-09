Kultūras ministrija ar pusmiljonu atbalstīs radošās personas

Viņa sacīja, ka ministrija pilnveidojusi "Radošo personu un profesionālo radošo organizāciju" likumprojektu un izskatīšanai Saeimā tas tiks virzīts līdz šī gada beigām. "Tas ļaus sniegt atbalstu māksliniekiem periodos, kad starp projektiem tiem iestājas īslaicīgas nenodarbinātības periodi, piemēram, slimība vai projektu pārrāvumi," skaidroja Bormane.

Viņa norādīja, ka, lai uzlabotu autoratlīdzību saņēmēju sociālo nodrošinājumu, 26.septembrī izskatīšanai Saeimā tiks virzītas izmaiņas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas paredz no autoratlīdzības veikt 5% iemaksas radošo personu sociālajām garantijām. Paredzēts, ka šīs 5% iemaksas veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem, nevis nodarbinātā persona.

"Ņemot vērā nozares viedokli, lai novērstu administratīvo slogu, Labklājības un Kultūras ministriju pārstāvji vienojušies par nepieciešamajiem precizējumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas paredzēs, ka autoratlīdzību saņēmējiem, kuri veic obligātās iemaksas pie viena vai vairākiem darba devējiem vismaz no minimālās algas, nav pienākuma reģistrēties kā pašnodarbinātajiem," sacīja Bormane.

Kā ziņots, valdība ministriju prioritārajiem pasākumiem 2018.gada budžetā sadalījusi 345 miljonus eiro. No tiem kultūras jomas attīstībai novirzīti 4,2 miljoni eiro.

Kultūras nozares speciālistu un darbinieku atalgojuma palielināšanai tiks atvēlēti 758 250 eiro, bet KM vidusskolu audzēkņu stipendiju palielināšanai - 513 277 eiro.

Radošo personu atbalsta programmai tiks atvēlēti 500 000 eiro. Tāda pati summa tiks novirzīta reģionālo kultūras projektu un mūzikas eksporta mērķprogrammai.

700 000 eiro no piešķirtajiem 4,2 miljoniem eiro KM novirzīs papildu finansējumam sabiedrības saliedētības sekmēšanas un integrācijas pasākumu programmai, savukārt 1 000 000 eiro no piešķirtās summas tiks izmantoti Jēkaba katedrāles rekonstrukcijas turpināšanai. Savukārt Latvijas Nacionālā teātra un Ventspils skolas pagaidu telpu nomas maksu segšanai no šiem prioritārajiem līdzekļiem tiks novirzīti atlikušie 270 000 eiro.