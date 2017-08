Līdz 30. septembrim turpinās pieteikšanās studijām Biznesa augstskolā "Turība"

Īpaši aicināti pretendenti, kuri var pretendēt uz augstskolas piedāvātajām studiju maksas atlaidēm – Studē ar ģimeni, Absolventa radinieks, Uzņēmuma rekomendācija, Progresīvā absolventu – nodrošinot izdevīgākus nosacījumus augstākās izglītības iegūšanai. Atlaides katru gadu saņem aptuveni trešdaļa studentu.

Biznesa augstskola "Turība" bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas piedāvā apgūt angļu valodā, dodot iespēju studēt kopā ar topošajiem tūrisma, uzņēmējdarbības vadības un komunikācijas speciālistiem no 33 pasaules valstīm. Studijas angļu valodā augstskolā sāksies no oktobra, kad Latvijā būs ieradušies lielākā daļa jauno "Turības" studentu no ārvalstīm.

Pēc 31. augusta studijām var pieteikties arī koledžas un doktora studiju programmās.

Plašāka informācija par studiju iespējām Biznesa augstskolas "Turība" profesionālā bakalaura studiju programmās vakaros vai neklātienē atrodama augstskolas mājas lapas www.turiba.lv sadaļā Studē bakalauru, par studiju iespējām profesionālā maģistra programmās informācija pieejama sadaļā Studē maģistrantūrā.

Turība - praktiski labākā augstskola Latvijā!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Biznesa augstskolu "Turība".