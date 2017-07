Seko Latvijas operas zvaigznēm

Elīna Garanča, Minhenes Operas festivālā

Elīna Garanča ir muzikāli talantīgā ģimenē, kurā tēvs bija diriģents, bet māte dziedātāja, pateicoties vecākiem, viņa uzsāka mācības Latvijas Mūzikas akadēmijā un turpināja sevi pilnveidot Vīnē un Amerikas Savienotajās valstīs. Ilgstoši Garanča ir spējusi sevi pierādīt kā viena no spožākajām operas zvaigznēm. Ne velti žurnāls “New York” savā klasiskās mūzikas apskatās atzina Garanču par vispārliecinošāko Karmenu. Latvijas slavenais mecosoprāns joprojām tiek cildināts un ar lielām ovācijām sagaidīts uz Metropolitena, Londonas Karaliskās operas, Vīnes Valsts operas, Bavārijas Valsts operas un daudzām citām operas skatuvēm.



Šovasar Elīnu Garanču būs iespējams dzirdēt ikgadējā Minhenes Operas festivālā, 26. un 29. jūlijā, kas norisinās Bavārijas Valsts operā. Garanča ar titullomu sevi pieteiks Gaetāno Doniceti operā “Favorīte”, kur pie diriģenta pults stāsies Karels Marks Šišons.

Tiesa, 26. jūlija izrāde ir jau izpārdota, bet vēl ir iespēja iegādāties biļetes uz 29. jūlija izrādi.



Biļešu cena sākot no 11 līdz 163 eiro. Tās var iegādāties www.staatstheater-tickets.bayern.de.

Par la fanciulla di Puccini dēvētā Kristīne Opolais, koncertzālē Dzintari, Jūrmalā

Ar savām daudzveidīgajām un krāšņajām lomām uz pasaulē slavenākajām operas skatuvēm, Opolais ir ieguvusi pasaules mēroga atpazīstamību un atzinību.



Šobrīd Kristīni pasaulē dēvē par “Pučīni pirmo lēdiju”, pateicoties viņas talantīgajam sniegumam daudzajās Džokomo Pučīni operās, no kurām kritiķi visaugstāk novērtē viņas 2016.gada sniegumu operā “Madame Butterfly”. Viens no viņas pēdējā laika spilgtākajiem tēliem ir galvenā loma Dvoržāka operā - “Nāra”. Šovasar Kristīni būs iespēja redzēt tikai 20 minūšu braucienā no Rīgas - tepat, Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē šā gada 5. augustā. Šis būs Opolais vienīgais brīvdabas koncerts šosezon, kurā viņas skatuves partneris būs slavenais čehu tenors Pāvels Černohs. Abi solisti muzicēs kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un pie diriģenta pults būs ekspresīvais itāļu diriģents Sesto Kvatrīni, kuru Latvijas publika varēja iepazīt pērn Kristīnes Opolais solo koncertu turnejā. Koncerta pirmajā daļā mākslinieki klausītājus priecēs ar ārijām, duetiem un simfoniskām etīdēm, kas ietvers Pučīni agrīnos darbus.

Savukārt otrajā daļā abi solisti vedīs klausītājus spilgtā muzikālā piedzīvojumā ar Čaikovska, Gļinkas, Bizē un Fon Supē darbiem.

Koncertu rīko Andreja Žagara kultūras atbalsta un attīstības fonds sadarbībā ar fondu “Baltijas muzikālās sezonas”. Biļetes uz Kristīnes Opolais koncertu nopērkamas “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās. Cena sākot no 20 līdz 150 eiro.

Maija Kovaļevska, Drēzdenes “Semperoper”

Latviešu soprāns Maija Kovaļevska ir operdziedātāja, kas savas mūzikas gaitas aizsāka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, un kopš 2003. gada ir turpinājusi pilnveidot savas prasmes slavenās operdziedātājas Mirella Freni meistarklasēs, Itālijā. Mirella Freni ir pazīstama ar savu titullomu izrādē “Romeo un Džulieta”, atveidojot Nanettu Verdi operā “Falstafs”. 2003. gadā Kovaļevska debitēja uz Latvijas Nacionālas operas ar lomu Elvīras lomu Mocarta operā “Dons Žuans”, gadu vēlāk šī pati spilgtā loma Kovaļevskai nodrošināja galveno balvu Starptautiskajā Siguldas Operas Mūzikas festivālā. Šobrīd mākslinieces kontā ir tādas pasaules mēroga skatuves kā Metropolitens, Londoas Karaliskā opera, Sidnejas Operas nams un daudz citas, uz kurām Kovaļevska ir sevi pierādījusi ar savām lomām. Šovasar Maiju būs iespēja redzēt Mimi lomā Džakomo Pučīni operā “Bohēma” Drēzdenes “Semperoper”, 27. augustā.

Biļešu cenas sākot no 14 līdz 74 eiro. Biļetes var iegādāties ww.tickets.semperoper.de.

Lieliskās balss īpašniece Marina Rebeka, Prinča Reģenta teātrī, Minhenē

Atzīta par vienu no neparastākajiem klasiskās mūzikas māksliniekiem, Latvijas soprāns Marina Rebeka, turpina priecēt ar savu skaisto balsi. Rīgā dzimusī māksliniece aizsāka savas mūzikas gaitas Latvijā, un turpināja tās īstenot Itālijā, kur viņa absolvēja Svētās Cecīlijas Nacionālo Akadēmiju, Romā 2007. gadā. Arī mācību laikā Rebeka turpināja sevi pilnveidot ar ārpusmācību nodarbībām piedaloties Starptautiskajā Vasaras akadēmijā Zalcburgā un Pezaro Rosini akadēmijā. Rebeka ir saņēmusi vairākas godalgas dažādos starptautiskos konkursos, tai skaitā Bertelsmann Stiftung “Neue Stimmen” konkursā Vācijā. Pateicoties savai neparastajai un lieliskajai balsij, Marina Rebeka pasaulei kļuva pazīstamāka ar savu lomu Violeta Verdi operā “Traviata”.



Marinu Rebeku būs iespēja dzirdēt Verdi operā “Luīze Millere”. Iestudējums norisināsies 24. septembrī, Minhenē, Prinča Reģenta teātrī.



Biļešu cena sākot no 19 līdz 57 eiro, biļešu pārdošana sākas 8. augustā un tās varēs iegādāties http://www.rundfunkorchester.de.

