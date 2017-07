Drīzumā gaidāmas izmaiņas autobusu maršrutos, kas savieno Dobeli ar Rīgu un Jelgavu

Lai pasažieru apmaiņas vieta būtu tuvāk Jelgavas pilsētas centram, turpmāk visos maršruta Nr.7376 Rīga–Jelgava–Dobele reisos tiks iekļauta papildu pieturvieta Tušķi un Pērnavas iela, līdz ar to mainīsies autobusa izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām. Tāpat izmaiņas būs vairāku reisu autobusa izbraukšanas laikā arī no pirmās pieturvietas – Rīgas starpautiskās autoostas un Dobeles autoostas.

Maršruta Nr.7371 Rīga–Ukri–Dobele autobuss no Rīgas starptautiskās autoostas turpmāk izbrauks 15 minūtes agrāk – plkst.16.50, un tas apstāsies arī pieturā Jaunolaine, Olaines stacija, Blukas un Ozolnieki. Savukārt maršruta Nr.7377 Rīga–Jaunbērze–Dobele autobusam, kas no Rīgas izbrauc plkst.11.00, tiks mainīts pienākšanas laiks Dobeles autoostā.

Arī maršruta Nr.7363 Jelgava–Dobele diviem reisiem mainīts autobusa pienākšanas laiks Dobeles un Jelgavas autoostā. Tāpat trīs reisos mainīts autobusa izbraukšanas laiks no pirmās pieturvietas – autobuss no Dobeles autoostas turpmāk izbrauks plkst.15.15, bet no Jelgavas autoostas autobuss izbrauks plkst.14.25 un plkst.17.15.