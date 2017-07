Vai bezpajumtnieki Brīvības ielā apzināti metas zem riteņiem? Skaidro policija

“Tiem, kas brauc ar mašīnu pa Brīvības ielu – interesants brīdinājums! Katru dienu, šķērsojot Brīvības un Matīsa ielu krustojumu, garām ejot, redzu bezpajumtniekus, kas vasaras laikā gozējas saulītē, bet ziemā, satinušies jakās, atpūšas blakus “Narvesen”. Parasti viens ir ratiņkrēslā un dažādi draugi ierodas pie viņa ciemos,” sociālajos tīklos situāciju pilsētas centrā apraksta aculiecinieks Jānis.

Metas zem riteņiem un pieprasa naudu

Jānis apgalvo, ka par viltnieku upuriem Brīvības un Matīsa ielu krustojuma tuvumā parasti kļūstot autovadītāji, kuri brauc no Juglas uz pilsētas centru.

Naudas izmangošanas metode, pēc aculiecinieka vārdiem, esot šāda: “Visi draugi sēž zālītē un dzer aliņu, lūdz cigaretes un vārtās pa zemi. Otrais solis – noskatīt kādu foršu mašīnu, kurai pie stūres nav liels, makans čalis, lai neizdauzītu atlikušos zobus. Tad draugs paķer “kaskadieri” ratiņkrēslā un stumj to uz ielas pusi. “Kaskadieris” lido automašīnu plūsmas virzienā. Cilvēki šokā, un “kaskadieris” zem auto riepām. Draugi iesaistās un lūdz kompensāciju, lai nesauktu policiju. Draugi savāc “kaskadieri” un viņiem ir nauda jaunam aliņam. Kur skatās policija?”

Portāla lietotāju viedokļi atšķiras. Daži norāda, ka par šādu shēmu dzird pirmo reizi, savukārt citi atgādina, ka šādas izdarības Rīgā fiksētas jau pirms vairākiem gadiem. Kāda sieviete norāda, ka tieši šādi viņu reiz mēģinājuši apmānīt uz Tērbatas ielas.

Policija neesot fiksējusi šādu shēmu

Pie Jāņa “Facebook” ieraksta redzams, ka par notiekošo tiek pabrīdināta arī Rīgas pašvaldības policija (RPP).

RPP preses pārstāvis Toms Sadovskis sarunā ar portālu Kasjauns.lv gan norāda, ka līdz šim policija nav saņēmusi ziņojumus par tieši šādu krāpšanos uz ceļiem, taču konkrētais krustojums tiek apsekots salīdzinoši bieži.

“Izsaukumu par šādu shēmu līdz šim nebija bijis, bet informāciju par bezpajumtniekiem Dailes teātra apkaimē policija saņem regulāri. Katru dienu vismaz trīs reizes dienā šī teritorija tiek apsekota un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, policija attiecīgi reaģē,” informē Sadovskis.

Spriežot pēc statistikas, kas apkopota par 2017. gada pavasara-vasaras periodu, Dailes teātra apkaimē RPP darba tik tiešām netrūkst: līdz šim bijuši 16 izsaukumi par gulošām personām, no kuriem 12 apstiprinājās, 4 izsaukumi par alkohola lietošanu, no kuriem apstiprinājās 2 gadījumi, 8 izsaukumi par mitināšanos publiskā vietā, no kuriem apstiprinājās 7 gadījumi, 2 gadījumi, kad Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) sniedzis palīdzību.

Atsevišķu apsekojumu laikā 2 gadījumos bezpajumtniekam sniegta palīdzība, savukārt 3 gadījumos konstatētas gulošas personas. Kopumā šajā periodā 17 personas nogādātas uz patversmi, 1 persona aizturēta, 1 persona nodota NMPD.

RPP preses pārstāvis norāda, ka minētais darbs ir paveikts lielākoties vasaras sezonā, jo ziemā tur bezpajumtnieku nav.