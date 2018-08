Par zaudējumu pirmajā kārtā Ostapenko saņems WTA ranga vienu punktu.

Ostapenko setu iesāka ar neveiksmīgu servi, kā rezultātā nonāca iedzinējos ar 0-3. Tiesa, turpinājumā viņa divreiz nobreikoja pretinieci, kas palīdzēja panākt neizšķirtu, bet pēc tam tenisistes apmainījās vēl ar diviem breikiem. Nākamajos četros geimos abas tenisistes realizēja savas serves, līdz ar to seta uzvarētāja tika noskaidrota taibreikā. Tajā Ostapenko pieļāva vēl divas dubultkļūdas, tomēr prata gūt uzvaru ar 8:6.

Otrajā setā Ostapenko zaudēja jau savu pirmo servi, tāpat tiekot arī nobreikota sestajā geimā, kas Kontai ļāva panākt 5-1. Britu tenisiste ieguva tiesības servēt par uzvaru setā, ko pēc vienas breikbumbas atspēlēšanas viņai izdevās izmantot.

Trešo setu tenisistes iesāka ar uzvarētām servēm un vēlāk apmainījās breikiem, bet piektajā geimā Konta vēlreiz atņēma Ostapenko servi, iegūdama pārsvaru ar 3-2. Latvijas tenisiste zaudēja arī savu nākamo servi, setā piekāpdamās ar 2-6 un noslēdzot dalību vienspēļu turnīrā.

Ostapenko šajā mačā pieļāva desmit dubultkļūdas, kamēr Konta - trīs.

Pasaules ranga 11.vietā esošā Ostapenko turnīrā bija izlikta ar tādu pat numuru, kamēr Konta rangā šobrīd ir 43.vietā, bet vēl pērn jūlijā viņa bija planētas ceturtās raketes godā.

Abas tenisistes tenisistes savā starpā spēkojās ceturto reizi. Viņas šosezon tikās arī Romas WTA "Premier" turnīrā uz māla seguma, kad Ostapenko trešajā kārtā uzvarēja ar 2-6, 6-3, 6-4. Savukārt pērn divos dueļos labāka bija Konta, kurai iepriekšējā sezona bija ļoti sekmīga, taču pēc tam sekoja kritums sniegumā un rangā.

Ostapenko šī bija pirmā spēle kopš 12.jūlija, kad viņa cieta neveiksmi Vimbldonas čempionāta pusfinālā, savukārt Konta pagājušajā nedēļā spēlēja Sanhosē WTA "Premier" turnīrā, kur sasniedza ceturtdaļfinālu, pirmajā kārtā ar 6-1, 6-0 sagraujot titulēto amerikānieti Serēnu Viljamsu. Lielbritānijas pārstāve šosezon sasniegusi viena WTA turnīra finālu, to iespējot dzimtenē Notingemā.

Ostapenko šajā turnīrā, kuru dēvē arī par "Rogers Cup", piedalās trešo reizi, taču pagaidām pie uzvarām nav tikusi, jo 2016.gadā Monreālā zaudēja rumānietei Monikai Nikulesku, bet pērn Toronto atzina ASV pārstāvošās Varvaras Ļepčenko pārākumu.

Tikmēr Konta 2016.gadā Monreālā tika līdz ceturtdaļfinālam, bet pērn Toronto zaudēja otrajā kārtā.

Konta karjeras laikā ir izcīnījusi trīs WTA turnīru uzvarētājas titulus, no tiem divus pērn, kad triumfēja Sidnejas un Maiami turnīros, bet pirmo lielo panākumu guva 2016.gadā Stenfordā.

Ostapenko šosezon guvis 19 uzvaras 34 cīņās, sasniedzot Maiami WTA "Premier" turnīra finālu, kā arī tiekot līdz pusfinālam Vimbldonas čempionātā, kurā demonstrēja atzīstamu sniegumu. Tikmēr Kontai ir 20 uzvaras 36 cīņās.

Tāpat Ostapenko otrdien aizvadīs arī dubultspēļu turnīra pirmo kārtu, kur duetā ar Ludmilu Kičenoku no Ukrainas spēlēs pret Rakeli Atavo no ASV un Annu Lēnu Grēnefeldi no Vācijas.

Jau ziņots, ka pirmdien ar graujošu uzvaru Monreālas turnīru sāka Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova. Pasaules ranga 19.vietā esošā tenisiste ar 6-1, 6-0 sagrāva planētas 49.raketi Aleksandru Kruniču no Serbijas, pretinieci uzvarot jau trešo reizi šajā sezonā.

Otrajā kārtā Sevastova tiksies ar spānieti Garvinji Mugurusu, kura ir planētas septītā rakete un ar tādu pašu numuru izlikta turnīrā. Mugurusai pirmā kārta bija brīva.

Arī Sevastova piedalīsies dubultspēļu turnīrā, spēlējot duetā ar pazīstamo Ukrainas tenisisti Eļinu Svitoļinu. Viņas otrdien tiksies pret vācieti Jūliju Gērgesu un čehieti Karolīnu Plīškovu.

Šī turnīra jeb "Rogers Cup" specifika ir tāda, ka pāra gados dāmas sacenšas Monreālā, bet nepāra gados Toronto. Savukārt vīri pāra gados spēlē Toronto, bet nepāra gados Monreālā.