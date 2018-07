25 Foto Latvijas Futbola federācija prezentē valstsvienības jauno logo un formas +21

Prezentācijā LFF demonstrēja jaunu nacionālās izlases identitāti, prezentējot nelielu īsfilmu, logo, formas un talismanu, kas turpmāk būs vilks. Jaunā identitāte ir attiecināma tikai uz Latvijas pieaugušo izlasi.

"Esam liecinieki jauna stāsta tapšanai," sacīja LFF prezidents Kaspars Gorkšs. "No šodienas Latvijas izlase atdalīsies no LFF logo un turpinās savu ceļu ar savu identitāti. Pirmkārt, federācijas iekšienē gribam atdalīt atsevišķus zīmolus, lai tie augtu. Otrkārt, vēlamies piesaistīt jaunus fanus un atbalstītājus. Mēs no šodienas būsim vilki un ar šo dzīvnieka simbolu gribam uzsvērt kopības sajūtu.

Savukārt LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks norādīja, ka stāsts nav tikai par mārketingu un skaistu tēlu. "Stāsts ir dziļāks, un tas ir par vērtībām. Futbolā esam izsalkuši pēc kaut kā tāda, kam cilvēki gribētu līdzināties un sekot. Šis elementi, kas rada šīs sajūtas, ir nepieciešamās vērtības. Cīņasspars, vienotība un lepnums - trīs vērtības futbola izlasē."

Latvijas futbola izlase turpmāk laukumā vairs nedosies ar Latvijas Futbola federācijas (LFF) logotipu uz formas krekliem, bet gan ar jaunu vizuālo identitāti, kuru veido karoga, vairoga un futbola bumbas elementi, kas spēcināti ar cīņas garu, vienotību un lepnumu ilustrējošām latviešu rakstu zīmēm. Līdzās tam Latvijas izlasi simbolizēs un komandas līdzjutējus vienos vilka logotips, kas kļuvis par valstsvienības talismanu un būs redzams uz oficiālās Latvijas izlases atribūtikas.

Svinīgajā pasākumā piedalījās un jaunā valstsvienības zīmola, kā arī adidas spēļu ekipējuma oficiālo prezentēšanu vēroja Latvijas Futbola federācijas (LFF) vadība un pārstāvji, līdzjutēji, atbalstītāji, mediju pārstāvji, kā arī izlases futbolisti un apkalpojošā personāla pārstāvji.

"Latvijas futbola vidē virmo spēcīga enerģija, cilvēki ir motivēti sasniegt daudz vairāk. Mēs, Latvijas Futbola federācija, gribam to pašu. Vēlamies kļūt modernāki, atraktīvāki, un ar jaunu enerģiju virzīties uz augšu. Līdz ar Latvijas valstsvienības vizuālās identitātes ieviešanu aicinu katru Latvijas iedzīvotāju kļūt par jaunā futbola stāsta neatņemamu sastāvdaļu. Laipni lūgti barā!" līdzjutējus uzrunā LFF prezidents Kaspars Gorkšs.

Uzbrucējs Artūrs Karašausks: "Rīga ir manas mājas, tā ir kā ala, kurā uzkrāju enerģiju, jo tā ir liela atbildību pārstāvēt Latviju visu līdzjutēju un arī ģimenes priekšā. Vilks ir spēcīgs - viņam pietiek spēka nest šo atbildību. Viņš ir gatavs iet, celt un vilkt jaunas uzvaras. Viņš nepiekāpjas, kamēr nav sasniedzis mērķi!" (Foto: Publicitātes)

"Vēlamies, lai jaunais stāsts būtu par mums, lai mēs visi kopā piedalītos gan tā sākšanā un iznešanā uz āru, gan tā nostiprināšanā. Latvijas nacionālās izlases futbolisti turpmāk vairs nespēlēs ar LFF logo, bet sāks jaunu futbola stāstu ar jaunām vērtībām, kas darba ikdienā palīdzēs veidot dažādas aktivitātes un citādu komunikāciju, kā arī mēs paši kā organizācija attīstīsimies radošāk un sabiedrībai saistošāk, it īpaši – jaunajai paaudzei. Taču tā būs tikai puse no iecerētajām pārmaiņām," uzsver LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

"Sava identitāte un īpašs stāsts turpmāk būs arī Latvijas futbola līdzjutējiem, vai – precīzāk sakot, - visai Latvijas futbola ģimenei. Runājot ar ekspertiem un analizējot latviskās zīmes, simbolu vēsturi un nozīmi, esam nolēmuši likt akcentu uz tādām vērtībām kā cīņas gars, vienotība un lepnums. Šo visu sevī iemieso Latvijas dabas leģenda - vilks, kas vēsturiski bijis Latvijas mežu karalis, taču mūsdienās nepelnīti atstāts novārtā," valstsvienības jaunās vizuālās identitātes izveides procesu ieskicē Edgars Pukinsks.

Pussargs Jānis Ikaunieks: "Vilks ir cīnītājs. Spēlējām Eiropas čempionātā 2004. gadā, un būsim tur drīz atkal!" (Foto: Publicitātes)

Analizējot vilku stāstu, noskaidrojušās daudzas neparastas sakritības, kas ilustrē futbola un vilka saderību. Proti, vilki visbiežāk turas barā līdz vienpadsmit vilkiem, arī viņiem parasti ir izteikts līderis, kurš ir atbildīgs par visu baru, un vilku bars parasti aizsargā bara vājākos. Futbola sabiedrībai un līdzjutējiem jākļūst par saliedētu baru, kam ir gan cīņas gars, gan vienotība un lepnums par paveikto.

Tāpat LFF pavēstīja, ka sākusies arī biļešu tirdzniecība uz spēlēm Nāciju līgā. Pirmā mājas spēle stadionā "Daugava" tiks aizvadīta 6.septembrī pret Andoru, tad sekos duelis pret Kazahstānu 13.oktobrī, bet trešā mājas spēle risināsies 16.oktobrī pret Gruziju.

Biļetes iespējams iegādāties vietnē "Bilesuserviss.lv".

Aizsargs Kaspars Dubra : "Ja vilkam ir jāizdzīvo, tad mums ir jāuzvar. Citu variantu nav. Lai mums vilka ādā izdodas atspēriens līdz pat Eiropas čempionātam!" (Foto: Publicitātes)

Latvijas futbola vadībā šogad piedzīvotas ļoti krasas kadru pārmaiņas, jo Gorkšs maijā kļuva par LFF prezidentu, amatā nomainot ilggadējo organizācijas vadītāju Gunti Indriksonu, kamēr par ģenerālsekretāru kļuvis Edgars Pukinsks, stājoties Jāņa Mežecka vietā. Savukārt par Latvijas valstsvienības vadītāju kļuvis soms Miksu Pātelainens, kurš ieņēma atlaistā Aleksandra Starkova vietu.

Aizsargs Vitālijs Maksimenko: "Tas ir gods būt Latvijas izlasē, pārstāvēt valsti un līdzjutējus. Ik mirkli dzīvoju tā, lai būtu izdarījis maksimālo. Mēs esam vilki, tāpēc mums deg acis. Lai mums pieder uzvaras! Katram no mūsu vilku bara nokļūšana Latvijas valstsvienībā šobrīd ir absolūta dzīves prioritāte. Vilku barā esmu jau diezgan ilgi. Zinu, ka vilki palīdz viens otram un arī cīnās viens par otru. Vilku spēks ir paslēpts tajā, ka mēs uzņemamies atbildību. Ja kļūdāmies, iesaistās pārējie vilki un vēršam lietas uz labu!" (Foto: Publicitātes)

Valstsvienības jaunā identitāte (logotips, simboli un to īss raksturojums)

KAROGS – nacionālās piederības simbols

VAIROGS – ģerboņa pamatelements, tradicionāli ietver arī piederības apzīmējumu

FUTBOLS – sporta veida piederības apzīmējums

Vilks latviešu mitoloģijā tiek saukts par Dieva suni, Dieva izredzēto karotāju pret ļaunumu. Baltu tautām veidojušies uzskati par vilku kopienu kā karavīru vienības ideālo modeli, kas saistīts ar tādām īpašībām kā paredzēšanas spēja, drosme un uzticība.