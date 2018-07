Ar vērienu noritējis Biķernieku Motorsporta festivāls

Divu dienu laikā tika aizvadīts pasaules čempionāts spīdvejā U21 komandām, NEZ Ziemeļeiropas kroskartu čempionāts, Baltijas rallijkrosa kauss pirmais posms, ESSVE GRAND PRIX Latvijas rallijkrosa čempionāta trešais posms, kā arī "Latvijas nafta" supermoto kausa sacensības.

ESSVE Grand Prix Latvijas rallijkrosa čempionāta skatītāju un dalībnieku iecienītākajā LADA RX klasē intrigu finālbraucienā sarūpēja līdzšinējais čempionāta līderis Valters Liepiņš. Viņš, startā sagriežoties un uzsākot braucienu no beidzamās vietas, šoreiz deva iespēju uzvarēt Mārcim Martinovam, no kura tikai par vienu simtdaļu atpalika Ivars Joelis, izcīnot otro vietu. Tomēr tas neatturēja Liepiņu finišēt kā trešajam un kāpt uz pjedestāla.

Super 1600 klasē pirmajā vietā lietuvietis Rokas Jakubauskas, otrais – Arnis Odiņš, bet trešo vietu izcīnīja Jānis Spundiņš. Klases dienas līderim, jaunajam Robertam Vītolam finālbrauciena pēdējā aplī apstājās auto - tehniskas problēmas, kas izšķīra dienas kopvērtējumu un neļāva cīnīties par uzvarētāja godu.

Savukārt Touring Car klasē uzvarēja Kristaps Grunte, otrajā vietā lietuvietis Kajs Samsons, bet trešais – Jānis Ikers. Open klasē viss pjedestāls ārvalstu viesiem, kuri trasē devās ar Eiropas čempionātam sagatavotiem auto - trešais bijušais Eiropas rallijkrosa čempions, ungārs Kristians Šābo, otrajā vietā krievu sportists Vasīlijs Grjazins, bet uzvaru izcīnīja lietuvietis Paulis Pleskovs.

“Abas dienas Biķerniekos norisinājās NEZ Ziemeļeiropas kroskartu čempionāta posms, kas pulcēja septiņu valstu pārstāvjus, kopumā gandrīz simts dalībnieku, tik kuplā skaitā – pirmo reizi. Īpašs prieks, ka aug jauno sportistu paaudze – pašā mazākajā, mini klasē divas dienas sīvas cīņa starp 14 dalībniekiem, no kuriem septiņi latvieši. Lielākajās klasēs no Latvijas sportistiem augstākajā vietā Ingus Beļakovs - piektajā vietā. Visi mūsu sportisti cīnījās godam, tomēr tehnisku ķibeļu dēļ augsti rezultāti nebija iespējami. Gandarījums, ka sacensību komisārs no Zviedrijas atzina, ka šis ir šogad labāk organizētais posms,” stāsta Jānis Beļakovs, NEZ Kroskartu komisijas pārstāvis.

Gan sportistiem, gan skatītājiem par prieku sacensību apmeklētāju rindās un dalībnieku parkā bija redzama visā pasaulē zināmā “EKS Audi Sport” rūpnīcas komanda. Komandas piloti - Andreass Bakerūds un Matiass Ekstroms ieradušies Rīgā, lai nākamajās dienās aizvadītu “World RX” Latvijas posma testus Biķernieku trasē.

“Paralēli notiekošais "Latvijas nafta" supermoto kauss pulcēja 25 dalībniekus, kas ir liels skaits. Daudzi no viņiem ikdienā sacensībās nepiedalās, bet pasaules rallijkrosa čempionāta trasei ir savs šarms. Mums te ir bijis tikai viens treniņš pagājušā gada rudenī, tomēr vērojama liela sportistu atsaucība un visiem ir prieks par šādu iespēju. Kausā uzvarēja Igaunijas sportists Kenors Kotkass, otrais latvietis Dzintars Baltais, bet trešajā vietā – Iļja Ščegļovs no Krievijas“ atklāj Lauris Liepiņš, "Supermoto Latvija" pārstāvis.

Biķernieku Motorsporta festivāla pirmās dienas ietvaros norisinājās arī pasaules čempionāta pusfināls spīdvejā U21 komandām. Latvijas izlases U21 komanda kopvērtējumā ar 21 punktu ieņēma godpilno trešo vietu. Visi izlases sportisti pārstāv Daugavpils spīdveja klubu “Lokomotīve”.

Latvijas sportisti parādīja augstasinīgu cīņu, tomēr pēc vairākiem kritieniem trasē neizdevās savākt pietiekamu punktu skaitu, lai kvalificētos finālam. Pārliecinoši līderi, spējot savākt 58 punktus, kopvērtējumā bija pašreizējie pasaules U21 čempioni poļi. Otrā vieta Zviedrijas izlases U21 komandai (38 punkti), savukārt ceturtā - Somijas sportistiem (6 punkti).