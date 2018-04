Andris Ronimoiss kļuvis par pirmo latvieti, kurš uzvarējis kalnu ultramaratonā

Pirmo reizi kādā no pasaules tūres kalnu ultramaratoniem ("Ultra Trail World Tour") uzvarējis Latvijas skrējējs. Par to "Madeira Island Ultra trail" (MIUT) salā šodien parūpējās Andris Ronimoiss no Cēsīm, kurš Ultra Trail World Tour posma garāko distanci - 115 kilometru skrējienā finišēja pirmais, ar iespaidīgu atrāvienu trases pēdējā trešdaļā, atstājot aiz muguras daudzus pasaules elites taku skrējējus. Andris distanci pieveica 13 stundās, 57 minūtēs un 11 sekundēs. Andris Ronimoiss pērnā gada rezultātu (14 stundas un 44 minūtes) uzlaboja par nepilnu stundu.

Andris Ronimoiss ir pirmais latvietis, kurš "Ultra Trail World Tour" posma garākajā distancē finišēja kā līderis. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Atlantijas okeānā pie Āfrikas krastiem Portugālei piederošajā Madeiras salā pulcējās vairāki tūkstoši taku skrējēji, lai pārbaudītu savus spēkus dažāda garuma distancēs, no kurām divas pārsniedza maratona garumu.