Lieliskais Jānis Kalniņš neglābj "Dinamo" no vēl viena sāpīga zaudējuma

Par šī mača varoni viesu komandā kļuva vārtsargs Jānis Kalniņš, kurš atvairīja 42 no 43 pretinieku metieniem, bet "bullīšu" sērijā tika galā ar pieciem no septiņiem raidījumiem, taču ar to bija par maz, lai pārtrauktu zaudējumu sēriju.

Latvijas klubs cieta trešo neveiksmi pēc kārtas un ceturto pēdējos piecos mačos, kamēr Maskavas "Dinamo", kuriem uzvaru nodrošināja Vladimira Brjukvina "bullītis", pārtrauca trīs zaudējumu sēriju.

Rīdziniekiem vārtus pamatlaikā vairākumā guva Brendons Makmilens, kurš izcēlās otrajā spēlē pēc kārtas, kamēr maskaviešu rindās izcēlās komandas kapteinis Iļja Ņikuļins, kurš izmantoja lielo skaitlisko vairākumu.

Viesi spēles 51.minūtē nokļuva iedzinējos, taču jau pēc 43 sekundēm atjaunoja līdzsvaru. Latvijas klubs piecos no pēdējiem sešiem mačiem nopelnījis vismaz vienu punktu, taču arī šoreiz neizdevās tikt pie panākuma pamatlaikā, kas pēdējo reizi izdevies 26.augustā.

Jau cīņas otrajā minūtē rīdzinieki varēja izvirzīties vadībā, taču teicamu iespēju neizmantoja Brendons Makmilens, kurš pēc Mika Indraša piespēles nokļuva vienatnē pret mājinieku vārtsargu Aleksandru Jerjomenko, kurš šajā duelī izrādījās pārāks.

Arī turpinājumā viesiem piederēja neliels pārsvars, kuru izmantot neizdevās, lai gan spēcīgi meta Miķelis Rēdlihs un iespēja bija Mārim Bičevskim. Cīņas 12.minūtē Rīgas klubs ieguva skaitlisko vairākumu, taču tas ilga vien minūti, jo pēc tam noteikumus pārkāpa Ansi Salmela. Vairākumā jau ļoti bīstami uzbruka arī maskavieši, taču teicams vārtos bija Jānis Kalniņš.

Tuvojoties perioda beigām rīdzinieki vēlreiz sagrieza pamatīgu virpuli pretinieku vārtu priekšā, divas reizes no burmzas metot Bičevskim. Diemžēl šajā epizodē kļūdījās tiesnesis, kurš apstādināja spēli, lai arī ripu Jerjomenko nebija piespiedis. Savukārt trešdaļas beigas aizritēja abpusējos uzbrukumos, taču rezultāts nemainījās.

Otrās trešdaļas sākumā abas komandas bija piesardzīgas, taču pēc tam vairākas minūtes uzbrukuma viļņi vēlās no vieniem uz otriem vārtiem. Uzdevumu augstumos joprojām bija abu komandu vārtsargi, lai arī abām vienībām pa reizei bija skaitliskais vairākums. Šajā trešdaļā vairāk uzbruka mājinieki, kuri arī perioda pēdējā minūtē ieguva vairākumu, līdz ar to noslēdzošo periodu rīdzinieki sāks mazākumā. Otrajā trešdaļā maskavieši izdarīja 16, bet rīdzinieki tikai četrus metienus.

Trešajā periodā neliels pārsvars atkal bija laukuma saimniekiem, piedevām trešdaļas vidū viesi nokļuva neapskaužamā situācijā, kad ar piecu sekunžu intervālu uz sodīto soliņa devās Salmela un Krišjānis Rēdlihs. Lielo vairākumu Maskavas klubs izmantoja, spēcīgu metienu no zonas vidus, tobrīd atrodoties pretim vārtiem, izdarot Ņikuļinam.

Zīmīgi, ka maskavieši līdz ar to pārtrauca vairāk kā 160 minūtes ilgušo "sauso" sēriju.

Vadībā viņi gan atradās tikai 43 sekundes, jo arī rīdzinieki ieguva vairākumu, kura realizēšanai bija nepieciešamas 43 sekundes. Vārtu priekšā labi nocīnījās Makmilens, kurš kritienā pamanījās iestumt ripu vārtos.

Pamatlaika beigās teicama izdevība izraut uzvaru bija mājiniekiem, taču Rīgas klubu glāba Kalniņš.

Tikmēr papildlaikā viesi nokļuva mazākumā, kad divas minūtes par pretinieka turēšanu ar rokām nopelnīja Krišjānis Rēdlihs. Mājinieki daudz uzbruka, tomēr rezultāts nemainījās.

Savukārt pēcspēles metienos Rīgas "Dinamo" bija ļoti tuvu uzvarai, taču piektajā sērijā Dastins Boids panāca neizšķirtu 1:1, kamēr septītajā sērijā uzvaru nodrošināja Brjukvins. Zīmīgi, ka Kalniņš bija tuvu tam, lai atvairītu arī Boida metienu, kas viesiem dotu uzvaru, taču vārtsargs atsitis ripu, to nedaudz neveiksmīgi pats ievirzīja vārtos.

Latvijas komandā kā vienīgais "bullīti" realizēja Denijs Kristo, izceļoties ceturtajā sērijā. Tiesa, viņš bija neveiksmīgs sestajā sērijā, kamēr divas reizes duelī ar Jerjomenko zaudēja Nikolajs Žerdevs, bet pa reizei Gingts Meija, Miks Indrašis un Staņislavs Čistovs.

Rīdziniekiem šajā mačā bija jāiztiek bez uzbrucēja Edgara Kuldas, kurš saņēmis vienas spēles diskvalifikāciju par iepriekšējā mačā izdarīto sitienu ar celi.

Karsums laukumā nav devies kopš 15.oktobra, izlaižot piecas spēles, piedevām šajos mačos maskavieši spējuši uzvarēt tikai reizi, pirms spēles ar rīdziniekiem esot trīs zaudējumu sērijā. Latvijas hokejists šosezon piedalījies 22 mačos, kuros guvis vienus vārtus un deviņas reizes asistējis partneriem.

Rīgas "Dinamo" komandai šobrīd ir trīs zaudējumu sērija, lai arī tā pēdējā laikā rādījusi krietni saturīgāku sniegumu nekā sezonas sākumā.

Pirmdien Latvijas klubs labi nocīnījās, tomēr ar 2:3 zaudēja līgas līderei Sanktpēterburgas SKA, ko trenē Oļegs Znaroks un Harijs Vītoliņš. Savukārt vēl iepriekš mājās četros mačos pēc kārtas izdevās tikt pie punktiem, lai arī uzvarēts tika vien divās spēlēs.

Tikmēr Maskavas "Dinamo" iepriekšējos divos mačos nespēja gūt vārtus, ar 0:2 zaudējot Maskavas "Spartak" un ar 0:1 pēcspēles metienos Ņižņijnovgorodas "Torpedo", kurā spēlē Kaspars Daugaviņš.

Maskavas "Dinamo" ar 41 punktu 29 spēlēs šobrīd Rietumu konferencē ir sestajā pozīcijā, kamēr Rīgas klubs ar 15 punktiem 28 mačos ir ne tikai konferences, bet arī visas līgas pēdējā vietā.

Rīdzinieki šosezon ar Maskavas "Dinamo" vienību KHL čempionātā jau tikās, septembra sākumā mājās zaudējot ar 1:5.

Rīgas "Dinamo" trīs spēļu izbraukumā devās ar 26 spēlētājiem, mājās paliekot vairākiem traumētiem hokejistiem.

Šajā izbraukumā devušies vārtsargi Jānis Kalniņš, Mants Armalis un Antons Naumovs; aizsargi Nerijus Ališausks, Uvis Balinskis, Guntis Galviņš, Georgijs Pujacs, Krišjānis Rēdlihs, Ansi Salmela, Karls Stolerijs un Kristaps Zīle; uzbrucēji Oskars Batņa, Māris Bičevskis, Staņislavs Čistovs, Emīls Ģēģeris, Georgs Golovkovs, Miks Indrašis, Denijs Kristo, Edgars Kulda, Roberts Lipsbergs, Brendons Makmilens, Gints Meija, Frenks Razgals, Miķelis Rēdlihs, Gunārs Skvorcovs un Nikolajs Žerdevs.

Savukārt traumas ir Aleksandram Jerofejevam, Vitālijam Pavlovam, Koltonam Gilīsam, kurš šosezon varējis aizvadīt vien sešus mačus, un Ņikitam Jevpalovam.

Pēc cīņas ar "Dinamo" rīdziniekiem sestdien jātiekas ar Jaroslavļas "Lokomotiv" vienību, kurā par vārtsargu treneri strādā Sergejs Naumovs, bet pēc tam sekos izlašu pārtraukums.

Jau vēstīts, ka deviņi Rīgas kluba spēlētāji - Kalniņš, Balinskis, Zīle, Bičevskis, Skvorcovs, Razgals, Batņa, Ģēģeris un Lipsbergs ir iekļauti Latvijas izlases sastāvā pirms Eiropas Izaicinājuma kausa (EIHC) turnīra Francijā, kas notiks no 9. līdz 11.novembrim.

Septembra beigās pēc abpusējas vienošanās Rīgas "Dinamo" galvenā trenera amatu atstāja Sandis Ozoliņš, viņa vietu ieņemot komandas ģenerālmenedžerim Ģirtam Ankipānam, kurš šobrīd ir galvenā trenera pienākumu izpildītājs.

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" šī gada nogalē plāno arī startēt tradicionālajā Špenglera kausa izcīņā, kur grupā tiksies ar Šveices izlasi un Somijas augstākās līgas klubu Hāmēnlinnas HPK.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.