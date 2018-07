LETA

Kā ģērbties uz "Positivus" festivālu? Festivālu modes ceļvedis + FOTO piemēri

Stila jaunumi Anita Sedliņa | Žurnāls "Kas Jauns"

Jau šajā nedēļas nogalē Salacgrīvā norisināsies viens no lielākajiem mūzikas festivāliem Baltijā – Positivus. Šogad festivālā uzstāsies pasaules mēroga mākslinieki Nick Cave & The Bad Seeds, The Prodigy, Tove Lo un daudzi citi.