32 gadus vecais Juris: "Man ir vienalga, īstas vai mākslīgas, galvenais - lai lielas"

Dzīvojot jaunības kulta un mākslīgā skaistuma laikmetā sievietes nereti jūtas nepilnīgas tādas, kādas māte daba viņas radījusi - vienai ir kompleksi par to, ka lūpu apjoms ir tālu no Andželinas Džolijas etalona, citai sirds sāp par to, šis orgāns paslēpts aiz krūtīm, kas neizskatās kā Pamelai Andersonei. Vaicājām reāliem Latvijas vīriešiem, vai šiem dāmu pārdzīvojumiem tiešām ir pamats.