Pieci mīti par cilmes šūnām jeb kāpēc Superbēbīša vecāki nolēma saglabāt nabassaites cilmes šūnas? 

Nu jau vairāk kā pirms pusgada Melānija un Artūrs Apses sagaidīja savu mazo laimīti - pirmdzimto. Kopā ar viņiem “Māmiņu Kluba” Superbēbja Kārlīša gaidību laikam sekoja visa Latvija. Mēnesi pirms dēliņa nākšanas pasaulē, abi topošie vecāki nolēma par labu cilmes šūnu paņemšanai dzemdību laikā, par sadarbību nabassaites asins un audu šūnu saglabāšanai uz 25 gadu ilgu laika periodu vienojoties ar LYL BioBank cilmes šūnu banku.

Sarunā ar Melāniju par iespaidiem un to, kāpēc radās pārliecība par cilmes šūnu saglabāšanu, nonācām pie secinājuma, ka starp topošajiem vecākiem valda ne tikai neziņa par šo tēmu, bet arī vairāki mīti. “Pavisam atklāti runājot, iepriekš mēs nezinājām neko, bet nu esam daudz gudrāki. Mums tiešām bija ļoti daudz jautājumu. Kā tas notiek? Kur tas notiek? Pa kuru laiku? Kas to dara? Kāpēc tieši uzreiz pēc dzemdībām? Mīļās mammas, mēs esam sajūsmā, jo tika pastāstīts pat par vismazāko sīkumu. Un, ja jums ir iespēja un vēlēšanās saglabāt cilmes šūnas, noteikti iesaku aiziet un painteresēties, jo apkalpošana ir vienreizēja,” tā par sadarbību ar izvēlēto LYL BioBank cilmes šūnu banku stāsta Melānija.

Mīts Nr.1. - ārstēšana ar cilmes šūnām joprojām notiek eksperimentu līmenī

Uz šodienu ar nabassaites cilmes šūnām tiek ārstētas vairāk kā 85 saslimšanas, un ir aprēķināts, ka 1 no 200 cilvēkiem veiks cilmes šūnu transplantāciju, nesasniedzot 70 gadu vecumu, un vismaz 1 no 3 cilvēkiem gūs labumu no cilmes šūnām, veicot reģeneratīvo terapiju. Pirmā reize, kad ārstēšanai tika izmantotas nabassaites asins cilmes šūnas, notika 1988. gadā Francijā, kur ar Fankoni anēmiju slima puisīša ārstēšanai tika izmantotas viņa māsas cilmes šūnas.

“Ļoti priecājamies, ka tomēr izlēmām par labu cilmes šūnu saglabāšanai, jo esam redzējuši tik daudz ģimeņu, kur par šo soli vecāki nevar vienoties, bet kad nepieciešama ārstēšanās mazajam, tad tiek ļoti nožēlots, ka nav paņemtas cilmes šūnas un ir jālūdz palīdzība valstij un citiem cilvēkiem,” laicīgi apdomāt un pieņemt īsto lēmumu aicina Melānija.

Mīts Nr.2. - pie nepieciešamības ārstēšanai izmantot cilmes šūnas, tās labāk ir paņemt no kaulu smadzenēm vai periferiālajam asinīm

Ārstēšana ar cilmes šūnām no kaulu smadzenēm, veicot urbumu augšstilbā vai gūžas kaulā, un periferiālajam asinīm līdz šim brīdim ir izplatītākais veids. Taču ir vairāki “bet”. Nabassaites cilmes šūnas atrodas piramīdas virsotnē – tās ir pirmsākums, tīras, bez slimībām un liekas informācijas, līdz ar to arī spēcīgākās un efektīvākās. Padzīvojušā organismā esošās cilmes šūnas ne tikai samazinās ar gadiem to daudzuma ziņā, bet arī uzkrāj DNS atmiņu, kas ne vienmēr ir pozitīva. Otrs, no visiem cilmes šūnu iegūšanas tipiem, nabassaites cilmes šūnu paņemšana ir vismazāk bīstamākais. Un, treškārt, cilmes šūnas no nabassaites asins un audiem garantēs 100% saderību ar pašu mazuli, vienu no četrām saderības iespējamībām starp brāļiem un māsām, un vienu no divpadsmit iespējamībām saderībai ar vecākiem.

Melānija turpina: “Mazajam būs šī drošības saliņa un iespēja palīdzēt gan sev, gan ģimenei, ja būs tāda nepieciešamība. Protams, klusībā ceram, ka tas nebūs nepieciešamas. Ja mazulis vēlēsies, viņš šīs šūnas varēs turpināt glabāt arī pēc 25 gadiem, bet tā jau būs viņa paša vēlēšanās”.

Mīts Nr.3. - cilmes šūnu paņemšana ir komplicēts un laikietilpīgs process

“Man pašai ļoti interesēja, kā notiks paņemšana. Process kā tāds ir pavisam vienkāršs. Kārlis uz krūtīm gulēja gandrīz stundu. Pa šo laiku vecmāte Elita un daktere Jolanta ļoti cītīgi čubinājās ap nabassaiti, mani un mazulīti. Šī procedūra tiešām ilgst mazāk kā 10 minūtes. Tā ir pavisam nesāpīga, bez nekāda riska māmiņai un mazulim. Un es to nepamanīju. Tik cik čubināšanos. Tieši tik vienkārši un ātri tas notika!” atmiņās dalās Kārļa māmiņa.

Cilmes šūnu paņemšana no nabassaites asins un audiem noris tiklīdz bērniņš ir piedzimis. Uzreiz pēc dzimšanas izvēlētās ārstniecības iestādes speciālists paņem asins un audu paraugus. Atbilstoši instrukcijām, ievieto tos īpaši domātā konteinerī, kuru medicīniskais kurjers tālāk nogādā uz laboratoriju. Laboratorijā paraugi tiek pārbaudīti, apstrādāti un izdalītās cilmes šūnas tiek sasaldētas.

Mīts Nr.4. - cilmes šūnu uzglabāšana ir dārga investīcija

“Man kā topošajai un tagad jaunai māmiņai ir milzīga vēlme darīt visu iespējamo, lai savu mazuli pasargātu. Kāpēc gan neparūpēties par to jau laicīgi, ieguldot līdzekļus tagad. Naudas ziņā šī mūsu izvēlētā cilmes šūnu banka nav viena no lētākajām, bet, pirmkārt, mēs uzskatām, ka labāk šo naudiņu ieguldīt uzreiz un aizmirst par to, nevis katru gadu maksāt. Šis būs nenovērtējams ieguvums un dāvana mazulim, kā arī mums vecākiem, jo bērns mums nozīmē visu, un esam gatavi ieguldīt šo naudiņu, lai viņam būtu veselība un stabilitāte nākotnē,” savu un vīra lēmumu skaidro Melānija.

Izvēloties saglabāt cilmes šūnas, pirmajā mirklī var šķist, ka samaksa ir iespaidīga. Taču sekojot Apšu ģimenes padomam, topošie vecāki tiek aicināti iedziļināties izmaksu piedāvājumā – var gadīties, ka simboliskajai pirmajai iemaksai vēlāk seko ik gadu vēl papildus summa, kā arī pakalpojumi, kas vienā bankā tiek piedāvāti bez maksas, citā būs par papildus summu.

Saglabājot augstākā līmeņa kvalitāti, Superbēbīša vecāku izvēlētā LYL BioBank piedāvā nabassaites asins paņemšanu un cilmes šūnu uzglabāšanu uz 25 gadiem Apvienotās Karalistes laboratorijā par summu EUR 2 590.00. Simboliski runājot, sanāk, ka 25 gadu garumā mazuļa ģimenes veselības kontā ik mēnesi tiek ieguldīti tikai EUR 8,66.

Mīts Nr.5. - cilmes šūnu bankas ir vienādas

Pasaulē ir pieejamas publiskās cilmes šūnu bankas, kuras uzglabā ziedotas nabassaites cilmes šūnas, un privātās cilmes šūnu bankas, kurās, pēc juridiskas vienošanās ar konkrētu ģimeni, tiek sasaldētas un saglabātas cilmes šūnas no nabassaites asinīm un/vai audiem.

Nepieciešamības gadījumā, vēršoties pie publiskās bankas, tiek meklēts, vai ir pieejams cilmes šūnu paraugs ar saderību slimniekam. Šis gaidīšanas laiks nav prognozējams. Var paiet nedēļas vai pat mēneši, lai atrastu saderīgu cilmes šūnu paraugu (ja tāds vispār ir). Turklāt katram paraugam piekļuves maksa var būt augstāka pat par EUR 25 000.00.

Privātajās cilmes šūnu bankās paraugs būs pieejams tikai un vienīgi tās īpašniekam un viņa ģimenei.

Latvijā darbojas vairākas cilmes šūnu bankas. Un, nav šaubu, ka svarīgi ir izvēlēties uzticamu banku, kas spēj nodrošināt pakalpojuma kvalitāti tagad un arī nākotnē. Jo cilmes šūnu saglabāšana nav tikai šodiena, tā ir sadarbība daudzu gadu garumā.

Melānija stāsta, ka abi ar vīru ir apzinīgi iepazinušies ar visu esošo banku piedāvājumiem un pieņemt lēmumu ir bijis vienkārši: “Katrā ziņā LYL BioBank ir daudz vairāk plusi, salīdzinot ar citām bankām. Nevēlos salīdzināt vai nosodīt kādu no tām, bet tiešām esam izdarījuši pareizo izvēli. Jau tādēļ vien, ka par to ir dzirdētas tikai labākās atsauksmes!”

Viens no iemesliem mazulīša gaidīšanas laikā ir bijis arī diezgan emocionāls, taču ne bez pamata – Melānijai bija svarīgi sajust cilvēcisko ieinteresētību un rūpes no bankas puses. “Paldies LYL BioBank, jo ar to var sazināties jebkurā diennakts laikā septiņas dienas nedēļā. Šī banka ir ļoti pretimnākoša,” apstiprina māmiņa.

“Tā ir dāvana mazulim jeb dzīvības vērtība, kas ir neaizstājama, jo nekad nevari zināt, kas ar Tevi un mazulīti var notikt,“ aizdomāties par cilmes šūnu saglabāšanu mudina Melānija.

Satikt, aprunāties un iepazīties ar Melānijas pieredzi topošos vecākus aicinām š.g. 24.novembrī, laikā no 12:00 līdz 14:00 , LYL BioBank cilmes šūnu bankas stendā Simtgades Māmiņu Kongresa ietvaros. Papildus, Kongresa laikā noslēdzot sadarbības vienošanos par cilmes šūnu saglabāšanu, LYL BioBank topošajiem vecākiem pasniegs dāvanu karti EUR 400.00 vērtībā.

Ieskaties www.biobank.lv, zvani pa tālr. 28 64 64 74 un nāc ciemos uz sarunu ar LYL BioBank. Uz tikšanos!

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL BioBank cilmes šūnu banku.