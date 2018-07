(Publicējam Baņķa vēstījumu pilnībā un nerediģētā veidā, atstājot autora izteiksmes veidu un rakstības stilu.)

“Kopš strādāju par astrologu, neatceros tik niknu “melno piektdienu”, ne arī tādu saspringtu aptumsumu sēriju. Aptumsumu ietekme izpaužas arī tajā gadījumā, ja tie nav redzami konkrētā vietā, kur atrodas cilvēks. Gaidāms karmisku notikumu piesātināts vasaras turpinājums, ko pavadīs daudz skandalozu, neparastu notikumu un to jaudīga izlāde negadījumos, kaitniecībā un pat katastrofās. Sargiet katrs pats sevi un lai Dievs stāv mums klāt!” brīdina Kristaps Baņķis.

Dubultais starpaptumsums

Saules aptumsums gaidāms 13. jūlijā. Pilns Mēness aptumsums notiks 27.jūlijā un kā vienīgais būs redzams arī Latvijā. Daļējs Saules aptumsums – 11.augustā. Šogad šīm būtiskajām Saules un Mēness tumsnējām attiecībām pievienojas arī Saturna, Marsa un Merkura (Dižčiks) retrogrādās cilpas, kas dos papildus spriedzes intensitāti un pārmaiņas punktus daudzu cilvēku dzīvēs.

Astrologs Kristaps Baņķis laika periodu starp trim aptumsumiem nosaucis par dubulto Starpaptumsuma periodu: “Ja parasti aptumsuma ietekmei pieskaita 3 dienas pirms un pēc precīzā laika, tad dubultā starpaptumsuma laiks karmas rata griezienu izstiepj uz visu šo periodu. Lieki teikt, ka jaudas ziņā tas ir kā vesera trieciens pa liktens plūsmu. Tieši tādēļ starpaptumsuma laikā jārīkojas maksimāli atbildīgi, apzināti un labestīgi. Notikumi ietekmēs periodu 18 gadu garumā, kad jau sen par šobrīd paveikto būs piemirsies. Un šķitīs: par ko man tas viss...Turklāt, kas būtiski, nāks “lielo iesaukumu laiks” – tā sauktās pāragrās nāves un smagu traumatismu risks, kā arī nāvējošās saslimšanas. Starpaptumsuma laiks ir provokāciju laiks, tādēļ nav prātīgi uzvelt vainu citiem – viss ir tikai (greizs) spogulis pašam,” skaidro Kristaps Baņķis.

Īsta “melnā piektdiena”

13.jūlijā, piektdienā – Saules aptumsums, Mēnesim esot Perigejā jeb tuvu Zemei Vēža zīmē. Īsta “melnā piektdiena”, jo Mēness veido spriedzi ar visa nelāgā vēstnesi Melno Mēnesi/Lilitu.

“Jau padsmit gadus sekoju līdzi planētu izvietojumam tā sauktajās “melnajās piektdienās” un medijos pirms tiem pārliecinoši kušinājis, ka nav nekāda pamata uztraukumam un nekas “melns” nenotiks, šoreiz ir pamats teikt, ka planētu spriedzes izvietojums ir vistuvāk 13.datuma bēdīgajai slavai. Teju vai visu dienu ir arī nospriegots čika laiks, kas klasiski rada visa veida un mēroga sarežģījumus. Mēness Perigejā pavelk uz milzīgām emocijām un traģismu, jo cilvēkos aktivizējas “tarakāni”, “nelaimes putni”, pašnāvnieciskas un citas destruktīvas tieksmes, kā arī vēlme “paraut citus sev līdzi”. Tādēļ alkohola, narkotiku, greizsirdības un apmātības uzplūdos tiek paveiktas briesmu lietas. Par laimi aptumsums notiek citu harmonisku planētu ielenkumā, kas varētu būt iemesls, lai potenciāli briesmas tiktu izkliedētas laika posmā no 11. – 15.jūlijam, tādējādi – uzreiz mazāk jūtamas. Ceru, ka tā tas notiks. Kopumā pastāv ļoti augsta bīstamība jebkurā sfērā, tādēļ vecāki neatejiet no bērniem ne soli. Un Zvejnieku svētkos no ūdens un šķidrumiem jāsargājas!” norūpējies teic Kristaps Baņķis.

“Asiņainais Mēness” jeb otrā “melnā piektdiena”!

27.jūlijā gaidāms tā sauktais “Asiņainais Mēness” potenciāli sārtās krāsas dēļ. Aptumsuma norise naktī pie labiem laika apstākļiem garantē smukus skatus, kaut var nebūt tik efektīgs, jo Mēness ir Apogejā jeb patālu no zemes. Astroloģiski papildus efektu dos sakritība ar Dižčika sākumu 26.jūlijā, kad Merkurs uzsāks savu ačgārno kustību. “Papildus jau minētajam problēmu kokteilim aptumsuma brīdī klāt nāks Mēness Lilitas savienojums – visīstākā bomba! Neatceros, kad būtu bijis tik enerģētiski naidīgs PilnMēness aptumsums, turklāt vēl Marsa un Urāna spriedzes ēnā ar Čika laiku dienas pirmajā pusē. Nekas cits kā jūlija otrā “melnā piektdiena”! Lielāka bīstamība ir arī visa veida satiksmē. Lidot starpaptumsumu laikā tiešām neieteiktu. Sadzīviski vīrieši būs pilnīgi kā bez prāta un izsisti no sliedēm. Paredzamas daudzas šķiršanās. Šī vasara vispār no visa veida attiecību viedokļa ir katastrofāli baisa,” uzsver astrologs.

Dižčika klasika no 26.jūlija līdz 19.augustam: saskaršanās ar nepārdomātiem vai netālredzīgiem lēmumiem un darbību. Sarežģītu karmisku uzdevumu risināšana, bijušo partneru un senu problēmu atgriešanās, nevajadzīgi pirkumi, pārpratumi, dažāda veida sastrēgumi un tehniski sarežģījumi. Cilvēki būs neuzmanīgi, izklaidīgi, aizmāršīgi un nesapratīsies. Emocijas un situācijas kā uz nažiem. Problemātiskajos jautājumos – viss plīsīs nograbēdams.

Augusts kļūst par karmas “mīnu lauku”, kurā ne tikai uzradīsies pagātnes rēgi cilvēku, notikumu un “veco grābekļu” veidolā, bet arī piedzīvotais un paveiktais atstās būtisku nospiedumu daudzu gadu garumā. “Visprātīgāk dzīvot – lēni, pārdomāti un ar atbildību par katru savu soli!” pamāca astrologs.

Aptumsuma nokdauns

11.augustā JaunMēness Lauvas zīmē Perigejā jeb tuvu Zemei radīs daļēju Saules aptumsumu, kas ļoti paspilgtina depresijas, melanholijas, baisu tukšuma sajūtu, hroniskas kaites un atkarības. “Aptumsums sakrīt ar Lilitas un Marsa spriedzi, paaugstinot vardarbības riskus, krāpšanas, pārkaršanas, apstākļu nenovērtēšanu un traumatismu, satiksmes negadījumus, negadījumus ar lopiņiem. Tam visam savu pirkstu pieliks arī šoreiz nelāgais Čika laiks un fonā esošo 3 planētu retrogrādi. Savukārt Saturna un Veneras spriedze kopā ar Jupitera un Merkura spriedzi nokaitēs arī partnerattiecībās, bērnu – vecāku attiecībās un darba attiecībās – faktiski pa visu attiecību fronti. Planētu riski sūtīs visa veida attiecības nokdaunā un pat komā. Pastāv arī milzīgas iespējas pazaudēt naudu, īpaši uzsākot nesekmīgus projektus un ieguldījumus. Par būvniecības tēmu esmu jau izteicies iepriekš – visīstākais nelaiks. Neapdomīgi tiks izdarītas liktenīgas kļūdas, kad “viss tiek likts uz spēles”. Jupiteram patīk negatīvos apstākļos visu pārspīlēt, tādēļ, ja “iebridīsi dubļos”, tad līdz ausīm. Nedod Dievs, tikt neslavas aptraipītam. Visu starpaptumsuma laiku bangos politiski melnās kampaņas, kas tieši uz šā laika noslēgumu var vainagoties. Jāatceras, ka jebkurai darbībai, kas veikta Mēness aptumsuma laikā, ir grūti labojamas sekas. Cilvēki var zaudēt reputāciju vai arī tikt nostādīti cieņu aizskarošās, pazemojošās situācijās. Mēness Lauvas zīmē uzsvaru liks uz dramatizēšanu un personīgo pārākumu – pat neveiksmēs. Lauva gan uzreiz dod veiksmes atslēgu – visu laid ar mīlestību caur sirdi,” skaidro astrologs Kristaps Baņķis.

Kā pārlaist aptumsuma nedienas?

“Starpaptumsumu periods ir kā karmiskās pretestības laiks, tādēļ šajā laikā bizness vai nu pelnīti iet no rokas, vai ir maksimāli piepildīts ar dažādiem šķēršļiem. Šajā laikā ar jebkuru darbību, tēlaini sakot, pamatīgi piepildām karmas trauku. Viss ir sakāpināts, sabiezinātas dzīves krāsas ikvienam atbilstoši viņa individuālajam horoskopam. Ja neesi pārliecināts, ko dari, tad nedari neko! Par vienu gan var padomāt, – kā tikt vaļā no nejēdzīgiem ieradumiem, piemēram, smēķēšanas. Pastāv virkne iespēju, kā palīdzēt sev, lai ar mazākiem enerģijas zudumiem un harmoniskāku attīstību nodzīvotu aptumsumu periodu,” stāsta Kristaps Baņķis.

Ja spēj aptumsumu laiku izdzīvot pēc iespējas mierīgi, to radīto enerģiju ir labi izmantot kā stimulu attīstībai. Viennozīmīgi tie var ienest dzīvē jaunas vēsmas. Viss starpaptumsuma periods ir kā laika lūkas, kas atver karmas vārtus. Sakāpināts, sabiezinātām dzīves krāsām. Rūpīgi jāpārdomā jebkura darbība un domforma. Jācenšas neprovocēt ķildas, nesaskaņas un nenokļūt situācijās, kas provocē bailes un rada diskomforta sajūtu. Šai periodā labi nodarboties ar mājas ģenerāltīrīšanu, sakārtojot un nomazgājot visu, kas apkārt. Ieteicams atbrīvoties no mantām, kas netiek izmantotas un tuvākajā laikā arī netiks izmantotas. Labi veikt ķermeņa attīrīšanas procedūras. Kad tas izdarīts, laiks sakārtot arī savas domas.

“Attiecībās, biznesā un domāšanā būs “titāniki”, kuriem jānogrimst. Aptumsumu laikā spēcīgāk darbojas karma un mainās paradigmas. Jācer, ka šajā laikā iztiksim bez globālām un valstiskām katastrofām, kaut aizmetņi šādiem draudiem ir iespaidīgi. Sajūta tāda, kā tuvotos milzīgs negaiss, kas var jebkurā vietā nozibeņot postoši,” brīdina astrologs. “Ko darīt? Uzstādām savā attieksmē “zibensnovedējus”, esam elastīgāki, atceļam lielos egoplānus un novērtējam to, kas mums jau ir, īpaši savus tuvākos (kuri var arī nebūt). Un, palūdzam, lai negaiss aiziet neskāris gar pamali! Tā kā 90% karmas veido attieksme un atreaģēšana uz notikumiem, tad aptumsumu izpratne var palīdzēt iekšēji tam sagatavoties,” aicina Kristaps Baņķis.

Aptumsuma bērni

Īpašs stāsts ir par bērniem, kuri dzims planētu cilpu un aptumsumu laikā. Piedzimt Dižčika laikā nav nekas neparasts, jo tādā trāpās katrs piektais planētas iedzīvotājs, tomēr planētu cilpu un aptumsuma tik blīva sakritība ir salīdzinoši reta parādība. Astrologs uzskata, ka planētu retrogrādu blīvums cilvēka horoskopā paredz, “brīvās gribas” lielumu liktenī: jo vairāk retrocilpu, jo vairāk persona tiek pakļauta “augstākai providencei”, “misijai”, “liktenim” un mazāk viss ir atkarīgs no paša.

Šādā laikā var dzimt bērni, kuri maina pasaules notikumu gaitu, kāda lielāka nozīmīgāka mērķa vadīti. Retrocilpas mēdz nojaukt pastāvošo sistēmu un ierasto lietu kārtību, tādēļ šāda izpratne “iesevosies” arī šo bērnu apziņā, kļūstot par sava ceļa gājējiem. Pētījumos jau pierādīts, ka aptumsuma ietekmē dzimst ļoti daudz popkultūras ikonas, slaveni mākslinieki, politiķi, zinātnieki, sabiedrībā redzamas un magnētiskas personības. Jo aptumsuma enerģētika pievelk uzmanību. Protams, līdzās stāv arī megadaudz risku: alkoholisms, narkomānija, citas atkarības un milzu neveiksmes likteņstāstos, bet tas jau atkarīgs no vides, vecākiem, audzināšanas un tā paša liktens jeb planētu izvietojuma unikāli konkrētā brīdī.