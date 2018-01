Astrologs un numerologs, Superhoroskopi.lv projekta autors Kristaps Baņķis žurnālam "Kas Jauns" atklāj Zemes suņa gada prognozes. „Pašiem Zemes suņa gadā dzimušajiem gads būs liktenīgs – labs vai slikts, bet liktenīgs, kas jau atkarīgs no paša iepriekš 12 gados paveiktā.”

Pieci aptumsumi ietekmēs cilvēku dzīves

Šogad planētu retrogrādi un pieci aptumsumi pamatīgi lutinās – apjomīgāk nekā citus gadus, jaucot cilvēku plānus un darbus. Marts, aprīlis, jūlijs, augusts, oktobris un novembris iznesīs visu gada smagumu.

Jāapgūst jaunas profesijas – tuvojas krīze

Šajā gadā noteikti ieteicams apgūt jaunas profesijas, jo īpaši tehnoloģijas. Vēlams sagatavoties krīzei, kas solās būt pēc 2020. gada, izvērtējot savas saistības un iespējas. Jupiters prasa atteikties no visa liekā, jo īpaši finansēs nogriežot lieko līdz kaulam. Ekonomēšana un savu darbu plānošana ir atslēgvārdi visam gadam. No mazumiņa jārada daudz.

Labāk turēties pie pārbaudītām vērtībām

Šajā gadā noteikti neiesaka pavasarī un vasarā sākt mājas būvniecību vai pārcelties uz jaunu vietu, ja vēlas ilgtermiņa stabilitāti. Neiesaka pamest drošu darba vietu, kamēr nav garantēta cita, ja vien nevēlas radikāli mainīt savu dzīvi.

Savukārt visi, kas pārkāps atbildības robežas, tajā skaitā laulību, karmiski tiks bargi sodīti. Zemes suns ir praktiķis, tāpēc nelojalitāti un nestabilitāti vai pārlieku mākslinieciskumu nepiedos. Pašiem Suņa gadā dzimušajiem gads būs liktenīgs – labs vai slikts, bet liktenīgs, kas jau atkarīgs no paša iepriekš 12 gados paveiktā.

Mirs ne pa jokam

Jupitera atrašanās Skorpiona zīmē no 2017. gada 10. oktobra līdz 2018. gada 8. novembrim, kas jau iezīmēja skaļas un valsts ziņu portālus pāršalcošas slavenību aiziešanas decembrī, turpināsies ar tikpat skaļiem notikumiem. Jupiters „attīrīs spēles laukumu” no tiem, kas nespēs kaislības sabalansēt ar to radošu izpausmi. Visādu atkarību uzplaukums. Vieglo narkotiku leģitimizēšanas uzvaras gājiens pasaulē. Jārēķinās, ka atkal būs skaļas slepkavības un daudzu cilvēku pazušanas.

Bizness būs kā aptracis

Finanšu jautājumos nevajag sapņot par nākotnes cerību vīzijām, bet stingri turēties pie sausa biznesa plāna. Valsts nostāja pret biznesu kļūs kontrolējoši policejiskāka. Pavasarī cilvēki kā aptrakuši ķersies pie būvniecības, uzņēmējdarbības un... iekritīs nežēlīgā Saturna cilpas valgos.

Laiks no 18. aprīļa līdz 6. septembrim ir nelabvēlīgs mājokļa pamatu ielikšanai, uzņēmumu jaundibināšanai, savienību veidošanai. Lieki teikt, ka būvniecības joma kārtējo vasaru mīdīsies uz vietas, nobīdīsies no plāniem, trūks darba roku, tiks nevajadzīgi tērēti resursi, būs rādīta sliktāka kvalitāte. Dzirdēsim par būvniecības kavējumiem un pārmaksām. Būvniecībā 2018. gadā apgrozīsies liela nauda, kas ir labs pamats korupcijai.

Attiecības juks, bērni dzims

Interesanti, ka gada griezumā daudzie planētu retrogrādi no marta līdz septembrim izpaudīsies kā dažādu lēmumu mainīšana. Krīze attiecībās būs biežs viesis. Teksti „viss cauri”, „ejam katrs uz savu pusi” var izskanēt reizi pa reizei, tomēr spēcīgas jūtas savienību savedīs kopā atkal un atkal.

Īpaši nozīmīgs ir Veneras atpakaļejošais stāvoklis no 5. oktobra līdz 16. novembrim. Laiks kutinās attiecību un visa veida partnerību nervus. Vairums suņa uzticībā sekos ģimenes dzīvei.

Daudziem attiecības beigsies, jo nevarēs atrast garīgu kopsaucēju vai arī viena garīgums konfliktēs ar otra materiālismu. Gudrākajiem attiecības vainagosies ar stabilu ilgtermiņa pamatu ielikšanu. Bērnu tēma būs īpaši aktuāla, jo Suņa gadam tīk kuplas saimes.

Kad negriezt matus un nesavilkt ādu

Īpaši nozīmīgs ir Veneras atpakaļejošais stāvoklis no 5. oktobra līdz 16. novembrim. Pavisam noteikti šajā laikā nevajag saderināties un salaulāties, jo gaida nepatīkama slava un šķiršanās. Interesanti būs pasekot slavenību nedienām ar kosmētiskajām operācijām, kas kā likums būs neizdevušās. Spilgtu māksliniecisku notikumu gads un mākslas un modes cilvēku izcelšanās. Ar lielāku interesi tiks sekots modes vai par skaistiem dēvētu cilvēku uznācieniem.

Astrologs un numerologs Kristaps Banķis piebilst, ka ikvienam ir iespēja uzzināt savas individuālās 2018. gada prognozes interneta vietnē www.superhoroskopi.lv.