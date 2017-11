Sešas dzīves baudas, kas ļaus aizbēgt no perfekcionisma apburtā loka

Lai arī daži patiesi spēj gūt prieku no aizņemtas un piesātinātas dzīves, vairumam no mums ir grūti turēt tik strauju dzīves tempu, un tas ir normāli. Neskatoties uz to, ko medijos un soctīklos mums diktē sabiedrība, reizēm ir ļoti patīkami būt nepareizām un ne-perfektām. Lūk, sešas vienkāršas lietas, kuras mierīgi izbaudīt, lai izkāptu no vāveres riteņa un atgūtu brīdi sev.

1. Ēdiens

Lai kā mediji un visi apkārtējie necenstos tev iestāstīt pretējo, tu drīksti apēst šokolādes gabaliņu, kūciņu vai burgeri pusdienās. Protams, varbūt nevajadzētu to ēst katru dienu ikvienā ēdienreizē. Bet dažreiz? Mierīgi. Tu esi to pelnījusi, un ēdienā esošais cukurs, laktoze vai kūkas milti tev nekādu skādi nenodarīs. Tas pat var nebūt bio našķis! Un katrs, kurš ķer pie pērlēm, redzot tevi mielojamies, var droši doties bekot.

2. Gatavošana

Šis ir līdzīgs stāsts iepriekšējam. Arvien biežāk sāk šķist – ja neesi talantīga pavāre, kura, pat nakts vidū uzmodināta, spēj izcept perfektus makarūnus, tad vispār neej pie plīts. Neproti uzklāt Instagram cienīgu galdu? Nu, kā tad tā. Tomēr svarīgāk par perfektiem makarūniem un ziediem uz satīna galdauta ir mīlestība un rūpes, ar kurām tu gatavo ēdienu sev vai saviem mīļajiem. Arī tad, ja tā ir aplam neizskatīga (toties ļoti garšīga) maltās gaļas mērce, un tev joprojām neizdodas pareizās pankūkas. Sīkums!

3. Sarunas

Mūsdienās sarunas nereti pārvēršas par Youtube vai telefonu ballīti, kur sarunu vietā biedri viens otram rāda klipus, bildes vai citu mediju saturu. Par iespēju nepārbaudīt telefonu reizi piecās minūtēs nemaz nerunājot. Bet cik tas ir brīnišķīgi – no sirds izrunāties ar cilvēku, kura uzmanību nenovērš tehnoloģijas! Paņem draugus vai ģimeni, un dodieties pastaigā brīvdabā, telefonus atstājot mājās. Tas būs ļoti vērtīgi, tu redzēsi!

4. Vingrošana

Tā vien šķiet – ja neesi noskrējusi maratonu vai uzrādījusi labāko rezultātu Crossfit zālē, tavs sports nav nekam derīgs. Ai, un arī kedas tev ir no aizpagājušās kolekcijas… Taču daudz svarīgāk ir tas, ka vēlies rūpēties par sevi un izkustēties. Aizmirsti par atzīmēšanos soctīklos un citu fantastiskajiem sasniegumiem, arī tavi noskrietie 2 km vai 20 minūtes jogas ir svarīgas un vērtīgas. Izbaudi tās pilnībā. Namaste!



5. TV skatīšanās

“Sēdēšana ir mūsdienu smēķēšana”, šādi virsraksti arvien biežāk lasāmi medijos. Lai arī pārlieks mazkustīgums patiešām nav nekas labs, nevienam nevajadzētu justies slikti par vakaru, kas pavadīts pie TV, ja tur rāda tavu mīļāko seriālu, vai arī nekam citam vienkārši nav ne spēka, ne vēlēšanās. Reizēm kluss vakars mājās ir labākais, ko vari sev uzdāvināt.

6. Vecās, mīļās mājas bikses

Tie, kas lieto Instagram, zina – tur ir tik daudz fantastiski skaistu meiteņu! Šķiet, ka viņas visas mostas ar perfekti uzkrāsotu seju un matu veidotāju pārvalda kā savus piecus pirkstus. Ko nu mēs, neperfektās… tomēr tieši ērtās mājas bikses ir visbrīnišķīgākais apģērbs brīvdienām. Tev nav jākrāso seja un jāspīlējas kostīmā, lai aizietu uz tuvāko veikalu. Nu un, ka kāds ieraudzīs?

Un pat tad, ja tomēr esi no tām, kurām patīk gan perfektas bildes, gan ideāli uzklāts galds, gan perfekts dzīvesstils, atceries – reizēm ir ļoti veselīgi atslābt un ļaut sev vienkārši būt. Un visa pārējā pasaule pagaidīs.

Reklāmraksts sadarbībā ar SIA "Sanofi-aventis"