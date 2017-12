Vīrieškārtas Keita Mosa, kuru iekāro visas planētas sievietes – Džeimijs Dornans

Bērnība, ko aprāva traģiskais mātes zaudējums

Džeimss (Džeimijs) Dornans dzimis 1982. gada 1. maijā Ziemeļīrijā, Belfāstas piepilsētā ar zīmīgu nosaukumu – Holivuda. Ārsta Džima un medmāsas Lornas ģimenē blondais puisēns bija trešais bērns – pastarītis, kuru ģimenē ar prieku sagaidīja vecākās māsas Džesika un Lisa. Lai gan aktiera vecvecāki gan no tēva, gan mammas puses bija metodistu baznīcas mācītāji un bērni tika audzināti saskaņā ar kristīgajām tradīcijām, ģimenē valdīja liberāli uzskati. Mīlestību pret aktiermākslu Džeimijs mantojis no tēva, kas, jaunībā apgūdams ārsta arodu, bija lolojis sapni kļūt par aktieri. Lai gan dakterim Džimam neizdevās īstenot šo sapni, viņš atbalstīja dēla vēlmi izmēģināt savus spēkus uz teātra skatuves. Tēva iedvesmots, četrpadsmitgadīgais Džeimijs sāka aktīvi darboties amatierteātrī un pavisam drīz viņam tika piešķirta loma Antona Čehova lugā “Ķiršu dārzs”. Aktiera laimīgā bērnība beidzās 1998. gadā, kad sešpadsmit gadus vecā Džeimija ģimeni satrieca traģiska vēsts – pēc pusotra gada ilgas cīņas ar vēzi, nomira mamma Lorna. Lai tiktu pāri smagajam zaudējumam un samierinātos ar mātes nāvi, aktieris teju gadu apmeklēja psihologu, ko tēvs bija nolīdzis, redzot dēla izmisumu. Atguvies no ģimenes traģēdijas, Džeimijs iestājās Belfāstas metodistu koledžā, kur aizrāvās ar regbija spēli un aktīvi darbojās aktiermākslas fakultātē. Vēlāk viņš iestājās Tīsaidas Universitātē, bet drīz vien pameta mācības, lai būtu soli tuvāk savam mērķim – kļūt par aktieri un apgūtu aktiermeistarību Londonā.

Vīrieškārtas Keita Mosa

Jaunā īra spītīgos centienus kļūt par atzītu aktieri pārtrauca kāds pavisam negaidīts pavērsiens – 2001. gadā Džeimija māsa Lisa televīzijā pamanīja reklāmu, kas aicināja jauniešus pieteikties realitātes šovam “Model Behaviour”. Metot izaicinājumu brālim, viņa iedrošināja Džeimiju pieteikt savu dalību šovā. Topošais aktieris izturēja atlases kārtu, iekļuva šova dalībnieku vidū un lai gan netika līdz finālam, tika ierauts modes industrijā, jo šova laikā puisi pamanīja vairākas modeļu aģentūras. Gadu vēlāk Džeimijs jau strādāja modeļu aģentūrā “Select”, kuras paspārnē norisinājās arī viņa pirmās fotosesijas tādiem glancētajiem žurnāliem kā “GQ” un “Attitude”. Modes pasaule Džeimiju iemīlēja ļoti ātri. un jau 2003. gadā viņš bija pasaules pieprasītāko modeļu vidū un strādāja ar tādiem modes grandiem kā “Armani”, “Dior” un “Calvin Klein”. Modes cienītāju – dāmu – atmiņās viennozīmīgi visspilgtāk iespiedušās Džeimija fotogrāfijas “Calvin Klein” vīriešu apakšveļas reklāmas kampaņai, kurās viņš pozēja teju kails, ieziests ar eļļu, līdzās pasaulslavenajām modelēm Keitai Mosai un Evai Mendesai. Jaunā īra seksapīls un modeļiem neraksturīgie auguma parametri (samērā mazs augums, bet garš torss) bija tik pamanāmi, ka laikraksts “The New York Times” viņu vēlīgi nodēvēja par “Zelta torsu” un “vīrieškārtas Keitu Mosu”. Jāsaka gan, par spīti grandiozajiem panākumiem modes lauciņā, Džeimijs pats ne vienā vien intervijā vaļsirdīgi atzinis, ka viņam nekad nav paticis būt par modeli. “Es nekad neesmu jutis lielu sajūsmu, stāvot un gaidot, kad kāds uzņems manu fotogrāfiju. Tas nekad nav mani aizrāvis,” tā aktieris.



Mīlasstāsts, kas ļāva ielauzties kino pasaulē

Galvu reibinošie panākumi modes pasaulē Džeimijam sniedza gan miljoniem sieviešu apbrīnu, gan vērtīgas pazīšanās. Ātri vien pēc modes industrijas augstāko virsotņu iekarošanas aktieris iepazinās ar kases grāvēja “Karību jūras pirāti” zvaigzni Keiru Naitliju un viņiem izveidojās romantiskas attiecības. Pāris bija kopā trīs gadus, un tieši ciešās attiecības ar Holivudā labi ieredzēto Keiru Džeimijam sniedza iespēju nodibināt kontaktus vairākiem ietekmīgiem kinoindustrijas pārstāvjiem. Starp pāra paziņām bija arī pazīstamā režisore Sofija Kopola, kuras filmā “Marija Antuanete” divdesmit četru gadu vecumā Džeimijs Dornans pirmo reizi debitēja lielajā kino. Kinolentē par bēdīgi slaveno Francijas karalieni, kuru atveidoja slavenā amerikāņu aktrise Kirstena Dansta, atzītais modelis iejutās grāfa, karalienes sirdsāķīša - Aksela fon Fersena lomā. Lai gan Džeimija aktierspēle šajā filmā tika novērtēta atzinīgi, līdz Holivudai jaunajam censonim bija ejams tāls ceļš. Nākamajos gados aktieris filmējās vairākos projektos – šausmu filmā “Viņpus murgiem”, drāmā “Ēnas saulē”, kā arī epizodiskā lomā tik daudzu iemīļotajā seriālā “Reiz sen senos laikos”. Diemžēl neviena no iepriekšminētajām lomām Džeimijam kā aktierim pasaules slavu nenesa.

Lūzuma punkts

Zvaigzni ar nosaukumu Džeimijs Dornans kinoindustrijas debesīs iededza BBC detektīvseriāls “Lūzuma punkts”, kas pie skatītājiem nonāca 2013. gada maijā. Tajā aktieris iejutās izskatīgā sērijveida slepkavas Pola Spektora lomā, kura pastrādātos noziegumus spītīgi cenšas atšķetināt neatlaidīgā detektīve Stella Gibsone - Džiliana Andersone. “Esmu neizsakāmi pateicīgs seriāla radītājam Allanam Kubitam, kurš jau no paša sākuma ticēja tam, ka tieši es esmu tas cilvēks, kas var atveidot šo pretrunīgo tēlu. Es patiešām jutos to nopelnījis, jo strādāju smagi, lai šo lomu spētu atveidot izcili,” tā par savas karjeras izšķirošo lomu kādā intervijā medijiem teicis pats Džeimijs Dornans. Smagais darbs pie lomas seriālā pavisam ātri vainagojās panākumiem – ar tā palīdzību aktieris kino cienītājiem abpus Atlantijas okeāna pierādīja, ka ir spējīgs iznest un nospēlēt arī vadošas, sarežģītas raksturlomas. Reaģējot uz sajūsmu, kas pāršalca kinocienītāju aprindas pēc “Lūzuma punkta” pirmizrādes TV ekrānos, seriālam tapušas jau trīs sezonas, un, kā izteikušies seriāla autori, tām nākotnē varētu arī sekot vēl citas.

No sērijveida slepkavas līdz neārstējamam izvirtulim

Kriminālais ģēnijs un sērijveida slepkava Pols Spektors nav vienīgā loma, kurai gatavojoties īru aktierim un modelim Džeimijam Dornanam nācies izprast cilvēka prāta tumšāko pusi – līdzvērtīgs izaicinājums bijis aukstasinīgā, ar panākumiem un naudu apsēstā sado-mazo frīka Kristjena Greja loma. Pēc galvenās lomas atveidošanas amerikāņu un britu kopražojuma kases grāvējā “Greja piecdesmit nokrāsas” aktieris tika pasludināts par savas paaudzes seksa simbolu un iekārojamāko vīrieti Holivudā. Un ne velti – pretrunīgi vērtētais, seksuālās enerģijas pārsātinātais Kristjena Greja tēls neskaitāmām sievietēm visā pasaulē licis ilgoties kaut uz mirkli nokļūt uz ekrāniem viņa sirdsdāmas Anastasijas Stīlas (Dakotas Džonsones) vietā. Pats aktieris gan izteicies, ka dzīvē ir pilnīgs pretstats provokatīvajam un pašpārliecinātajam Kristjenam Grejam, un neskatoties uz to, ka tiek uzskatīts ar ideālo vīrieti, arī viņam ir kompleksi, kas dažkārt liek justies nedroši. Tā piemēram, reiz Lielbritānijā populārajā Graiama Nortona sarunu šovā aktieris atzinies, ka jūtas neērti savas gaitas dēļ: “Vienmēr esmu uzskatījis, ka mani salīdzinoši lielie apakšstilbu muskuļi – ikri – ir “iedzimti.” Līdz viens draugs kādā dienā man lika nostāties taisni un paziņoja – vai Tu zini, kāpēc Tev ir tik lieli ikri? Tas ir tādēļ, ka Tu visu laiku staigā uz pirkstgaliem!” Pēc sievas ierosinājuma Džeimijs mēģināja gaitu labot pats saviem spēkiem, tomēr visi mēģinājumi cieta neveiksmi. Tad, apgūstot dejotprasmi pirms filmēšanās “Greja piecdesmit nokrāsas”, deju instruktore aktierim devusi vienkāršu padomu – pārvietojoties vispirms pie zemes liec papēdi, tad pirkstgalu. Kopš tās dienas viņa gaita ir krietni uzlabojusies.

Īstais Džeimijs Dornans

Otrpus ekrānam, kurā visai bieži Džeimijam Dornanam nācies atveidot sabiedrības vērtībām pretstatītus, deviantus tēlus, aktieris ir mīlošs tēvs divām meitām, kas dzimušas laulībā ar angļu dziedātāju Amēliju Vārneri. Pāris gredzenus mija 2013. gadā aprīlī, pus gadu pirms tam, kad Džeimijs saņēma galveno lomu “Greja piecdesmit nokrāsās”. Lai gan kopš skandalozās filmas iznākšanas uz lielajiem ekrāniem dzeltenajā presē tika mēļots par Džeimija un viņa filmas partneres Dakotas Džonsones romānu, aktieris to vairākkārt ir noliedzis, norādot, ka šīs ziņas ir klaji nepatiesas, sociālo tīklu uzpūstas baumas. Cenšoties saglabāt savas ģimenes dzīvi privātu un nosargāt to no svešām acīm, aktieris pretēji lielākajai daļai kinozvaigžņu izvairās publiskot tās detaļas un nelieto sociālos medijus. Brīvajā laikā izskatīgais aktieris labprāt velta laiku golfa spēlei, un par spīti astmai ikrītu skrien. Tāpat kā jau “īsts” īrs viņš ir kaislīgs futbola fans un ik gadu iegādājas abonementu uz visām savas mīļākās futbolkomandas “Manchester United” spēlēm. “Ikreiz, kad ienāku stadionā un redzu futbola laukumu, mani pārņem neizskaidrojama sajūta. Šī vieta kaut ko dara ar mani tāpat kā to dara šeit dzimušās atmiņas,” tā mīlestību pret futbolu tēlaini apraksta Džeimijs Dornans. Līdzās futbolam aktieris ļoti augstu vērtē arī labu humoru un par savu visu laiku labāko dzimšanas dienu viņš atzinis to, kurā sieva uzdāvinājusi biļetes uz leģendārā komiķa Dona Rika uzstāšanos.

Panākumu viļņa virsotnē

Skaidrs ir viens, esot panākumu viļņa virsotnē, pievilcīgajam īru aktierim darba netrūkst – pavisam drīz pirmizrādi piedzīvos erotiskās triloģijas “Greja piecdesmit nokrāsas” pēdējā filma. Bet iepriekš uz ekrāniem nonākušas vēsturiskās drāmas “Antropoīds” un “Žadovilas aplenkums”, kurās Džeimijs Dornans filmējies vadošās lomās. Arī turpmākie gadi solās būt lomām bagāti, jo kino aprindās klīst baumas, ka Džeimijs Dornans drīz debitēs slavenā britu spiega Džeimsa Bonda lomā. Gaidot, kamēr kinoteātros tiks izrādīta filma par aģentu 007 ar Džeimiju Dornanu galvenajā lomā, novērtē viņa sniegumu leģendārajā detektīvseriālā, kas viņam atnesa pasaules slavu. Skaties seriālu “Lūzuma punkts” jau no 7. decembra ceturtdienās plkst. 22.00 kanālā 360TV!