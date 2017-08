Žurnāla "Pastaiga" septembra numurā - Latvijas sieviešu līderu tops

Jau daudzus gadus žurnāls “Pastaiga” septembra numurā publicē kādu īpašu topu. Šogad žurnāla komanda sagatavojusi Latvijas sieviešu līderu topu, aicinot ekspertus meklēt līderes ne tikai politikā vai biznesā, bet iespējami plašākā spektrā. “Kad pagājušajā gadā veidojām Latvijas līderu topu un sarakstos bija salīdzinoši maz sieviešu, mums pārmeta, ka esam patriarhāli. Izlēmām, ka šogad izcelsim tieši Latvijas varošās, darošās, īpašās, gudrās, talantīgās, citus iedvesmojošās sievietes... Tās, kuras ir ne tikai sabiedrībā zināmas, bet patiešām ietekmē notiekošo,” saka žurnāla “Pastaiga” galvenā redaktore Inita Saulīte-Zandere.

Par ekspertiem tika pieaicinātas pērn līderu topā iekļautās sievietes un vīrieši no dažnedažādām sfērām: finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, kiberdrošības eksperte Ieva Ilvesa, SEB Bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere, ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, arhitekte Zaiga Gaile, izdevniecības Rīgas Viļņi valdes priekšsēdētāja Aija Šmidre, uzņēmēja, kim? Laikmetīgā mākslas centra dibinātāja Zane Čulkstēna, operdziedātāja Inese Galante, uzņēmēja Anna Andersone, Baltijas Modes federācijas prezidente Jeļena Strahova, kinofestivāla Baltijas pērle direktore Marina Ļipčenko, uzņēmējs Normunds Bergs, kardiologs, LU profesors Andrejs Ērglis, aktieris Gundars Āboliņš, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, matemātiķis, LU profesors Andris Ambainis, uzņēmējs Aleksandrs Oskins, uzņēmējs Ernests Štāls, dizainers, LMA profesors Holgers Elers, Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis.

Eksperti kopumā nosaukuši 127 spilgtas Latvijas personības. Visbiežāk minētas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, operdziedātāja Elīna Garanča, tenisiste Aļona Ostapenko, arhitekte Zaiga Gaile, uzņēmēja Lotte Tisenkopfa-Iltnere. Vairākkārt nosauktas arī AS RB Rail valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa, žurnāla Ir galvenā redaktore Nellija Ločmele, uzņēmēja, Inforgr.am līdzdibinātāja Alise Semjonova, Cēsu Jaunās sākumskolas direktore un skolotāja Dana Narvaiša, uzņēmēja, kim? Laikmetīgās mākslas centra dibinātāja Zane Čulkstēna, izdevniecības Rīgas Viļņi valdes priekšsēdētāja Aija Simsone, analītiskā žurnāliste Inga Spriņģe, rakstniece Inese Zandere un citas.

“Rezultāts sanāca, mūsuprāt, ārkārtīgi interesants, jo atklājām arī nedzirdētus, plašākai sabiedrībai maz zināmus vārdus, bet tiešām pārsteidzošas, darošas, varošas, talantīgas, spēcīgas personības,” komentē žurnāla “Pastaiga” galvenā redaktore Inita Saulīte-Zandere. “Ar divām brīnišķīgām uzņēmējām no topā pieminētajām parunājāmies vairāk.

Zane Čulkstēna ieguvusi trīs augstākās izglītības, nopietni darbojusies reklāmas nozarē, pirms astoņiem gadiem, par spīti pavisam nelabvēlīgiem apstākļiem, izveidoja kim? Laikmetīgās mākslas centru un šobrīd ir arī zīmolu konsultācijas uzņēmuma ERDA un sociālo mediju rekrutēšanas uzņēmuma UpMatched īpašniece. Alise Semjonova, kuru žurnāls Forbes šogad iekļāvis jauno un daudzsološo uzņēmēju sarakstā 30 under 30, ir viena no jaunuzņēmuma Infogr.am izveidotājām. Trīs miljoni klientu no 170 valstīm, Latvijas Nacionālā dizaina balva, apvienošanās ar starptautisku gigantu – bet tas, protams, nav viss. Alise deg par tehnoloģijām, tic digitālajai nākotnei un mēģina darīt visu, lai ar digitālajiem instrumentiem saprastos un justos ērti dažādu nozaru un vecumu sievietes. Tik iedvesmojoši stāsti!”



Izdevniecība Rīgas Viļņi 20 darbības gados kļuvusi par vienu no vadošajām preses izdevniecībām Latvijā, ar nozarē līdz šim nebijušiem panākumiem veiksmīgi sākusi darbību visā Baltijā. Atbilstoši mūsdienu dzīves ritmam izdevumi pieejami ne tikai drukātā, bet arī digitālā formātā internetā un pasaules lielākajos mobilo lietotņu veikalos – App Store un Google Play. Izdevniecība sasniedz katru trešo preses lasītāju un katru ceturto interneta lietotāju Latvijā!

Kopā tiek izdoti 16 žurnāli, četri laikraksti un divi interneta ziņu portāli: Rīgas Viļņi, Patiesā Dzīve, 100 labi padomi, Kas Jauns, Kas Jauns Avīze, OK!, Pastaiga, Pastaiga.ru, Deviņvīri, Tautas Veselības Avīze, Laimīgā Programma, Otkrito, Otkrito Gazeta, Mīklas, Laimīgās Mīklas, Likums un Taisnība, Ko Ārsti Tev Nestāsta, Ko Gydytojai Tau Nepasako, Mida Arstid Sulle Ei Raagi, Čto vrači vam ne govorjat, www.kasjauns.lv, www.otkrito.lv. Papildus tiek izdoti arī dažādi tematiskie žurnālu speciālizlaidumi.