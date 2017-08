Četras lieliskas lietas ādas attīrīšanai vasarā - un nebūt ne no dārgā gala

Zīmols Origin nācis klajā ar diviem jauniem attīrošiem produktiem. Divu fāžu rīsu sejas eļļa "Modern Friction", saskaroties ar ādu, kļūst krēmveidīga un maigi un rūpīgi atbrīvo ādu no kosmētikas. Arī poras attīrošais skrubis ar bambusa ogles pulveri "Clear Improvement" saskarē ar nelielu ūdens daudzumu iegūst krēmveida tekstūru, veicot dziļāku poru attīrīšanu no netīrumiem un toksīniem. Cenas: € 27,99 (eļļa), € 28,99 (skrubis).

Arī Clinique jaunumu klāstā ir šosezon tik aktuālā attīroša eļļa – "Take The Day Off Cleansing Oil" notīra dekoratīvo kosmētiku no ādas maigi un ātri. Zīmols piedāvā arī inovatīvu micelārā līdzekļa un kosmētikas noņēmēja apvienoto versiju 2in1, kas papildus nodrošina ādas mitrināšanu. Cenas: € 30,99 (eļļa), € 26 (2in1).

Maskē un nostiprina

"Algotherm" jaunais viegli tonējošais BB acu krēms satur aļģu un augu ekstraktus, kas palīdz novērst tūsku un tumšos lokus zem acīm. Vienlaikus tas mitrina, aizsargā, nostiprina, izgaismo un izlīdzina smalkās krunciņas. Cena: € 19,90.

Antioksidantu spēks

"Mádara Cosmetics" jaunums – acu krēms ar ķērpja, sūnas, papardes un rasaskrēsliņa ekstraktiem cīnās pret ādas nogurumu. Krēms palīdz izlīdzināt acu zonas ādu, padarot to tvirtāku, dziļi mitrina, novērš tumšos lokus un pietūkumu. Cena: € 31.