Kuras dabas veltes uzlabo redzi

Dabīgi vitamīni redzes asumam -

Viens no būtiskākajiem vitamīniem, kas novērš acs sausumu, ir A vitamīns, jo tas rūpējas par normālu acs tīklenes darbību. A vitamīns arī aizsargā acis pret ultravioletā starojuma ietekmi, un tas ir svarīgi vasarā, kad saules stari jo īpaši spiež sejā. Savukārt C vitamīns acis aizsargā no asinsizplūdumiem. Mellenes satur A un C vitamīnu, taču ikdienā ne vienmēr tās lietojam pietiekamā daudzumā. Alternatīva, ko iespējams izmantot redzes uzlabošanai, ir melleņu uztura bagātinātājs.

Aptiekās pieejamo uztura bagātinātāju klāsts

Melleņu vērtīgās vielas iespējams uzņemt arī koncentrētā veidā – ar uztura bagātinātājiem, turklāt aptiekās pieejamajiem visbiežāk papildus ir pievienots, piemēram, cinks, kas arī rūpējas par acu veselību. Tāpat melleņu ekstrakts tiek apvienots ar selēnu – antioksidantu, kas organismu, arī acis, pasargā no vides faktoru negatīvās ietekmes. Nereti ir pievienots arī luteīns un zeaksantīns, kas palīdz aizkavēt acs mākulas (tīklenes centrālā punkta) deģenerācijas veidošanos un kataraktu.

Ievēro: ja vēlies ikdienā lietot melleņu uztura bagātinātāju, pirms tam konsultējies ar acu vai ģimenes ārstu un farmaceitu, lai noskaidrotu nepieciešamo dienas devu un piemērotāko preparātu.