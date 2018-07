Jēkabpilī notiks smagās mūzikas festivāls "Metalshow". Būs arī "Skyforger"

Divu dienu garumā Krustpils salas Brīvdabas estrādē uzstāsies smagās mūzikas grupas no visas Eiropas, taču par lielāko notikumu uzskatāms latviešu apvienības "Skyforger" koncerts, kurā izskanēs labākais no grupas vairāk kā divdesmit gadu garumā veidotā repertuāra, klāstīja Bērzvads. Festivālā uzstāsies arī citi mākslinieki no Latvijas.

Festivālā varēs dzirdēt arī grieķu apvienību "Septicflesh", kas kopš 1990.gada piedāvā brutālu un jaudīgu materiālu, pauda Bērzvalds. 2017.gadā klajā nāca grupas desmitais albums "Codex Omega", ko, pēc pasākuma rīkotāju paustā, smagās mūzikas apskatnieki jau nodēvējuši par vienu no ekstrēmā metāla dārgakmeņiem.

Tāpat varēs dzirdēt franču grupu "Betraying the Martyrs". Kā uzsvēra Bērzvads, tā tiek uzskatīta par vienu no kvalitatīvākajām savas valsts smagās mūzikas eksporta precēm.

Festivāla teritorijā būs iespējams nakšņot telšu pilsētiņā.

Pirmo reizi festivāls "Metalshow.lv OpenAir" notika 2005.gadā. Festivāls pērn piedzīvoja atgriešanos pēc septiņu gadu pauzes.