„Aptumsuma laiks vienmēr ir iekšējo pārdomu un klusuma laiks. Pats aptumsuma brīdis būs naktī no 27. uz 28. jūliju, bet līdz tam vajag vairāk paklusēt, lai neizdarītu, nepateiktu neko lieku. Maksimāli jāpiekopj askētisku dzīvesveidu. Kaut atslodzi. Ja kāds grib atteikties no smēķēšanas vai mazāk iedzert vīnu... vai kā citādi, tad šis ir īstais brīdis. Šis ir svētīgs laiks sevis disciplinēšanai veselības nolūkos.

Šajā periodā tiek rekomendēts ievērot mērenību it visā, netērēt sevi, pārslogojot gan ar pienākumiem, gan informāciju. Tāpat vēlams netērēt naudu lielveikalu ķemmēšanai, bet uzlabot sevi jaunām, pozitīvā ziņā iedvesmojošām lietām.

Esmu jau brīdinājis, ka nāk pelnītās atmaksas laiks, kas draud ar dažādām problēmsituācijām, bet pašreizējam planētu stāvoklim un gaidāmajam Mēness aptumsumam ir arī pozitīvais aspekts: lai ievirzīt savu dzīvi, labāku laiku tam neatrast.

Jo aptumsums ir kā tāda laika lūka, kad var notikt savas dzīves uzlabojumi. Līdz ar to uzskatu, ka ikvienam cilvēkam ir vērts šajā periodā savā dzīvē ieviest pozitīvas izmaiņas.

Rekomendēju arī atbrīvošanos no visa liekā. Tas nozīmē – izvākt no savas mājas it visu, kas pašam vairs nav vajadzīgs. Jo matērijai ir tendence piesaistīt. Cik nav cilvēku, kam ir pārkrāmēti grāmatu plaukti, pie kuriem pat vairs nepieiet.

Nu, iedodiet grāmatas kaut draugiem, lai lasa, lai tās nestāv, krājot putekļus. Ikviena lieta, kas stāv gadu (pilnu Saules ciklu) neaiztikta, nav vajadzīga,” stāsta astrologs Kristaps Baņķis.

Viņš arī uzsver, ka šis laiks kategoriski nav īstais brīdis tādiem kardināliem lēmumiem kā darba vietas maiņa, tikšana pie paaugstinājuma.

Arī laulības slēgšanai nav piemērots laiks. „Šī vasara vispār nav piemērota fundamentālu lēmumu izdarīšanai. Prātā tas ir daudziem, bet darīt nevajag. Ja cilvēks grib iziet no darba, paņemt pauzi līdz rudenim, atpūsties, pārdomāt dzīvi un rudenī sākt visu no jauna, tad lūdzu! Bet risks, ka rudenī šo lēmumu var nākties nožēlot, ir liels.

Noteikti nevajag šai laikā atbrīvoties no attiecībām. Ja kardinālu lēmumu dzīvē pieņem aptumsuma laikā, tas ir viens no neveiksmīgākajiem laikiem, kad to darīt.

Aptumsuma laikā ir svarīgs ieteikums – sakārtosi savas mantas, sakārtosi arī savas domas. Atbrīvosi vidi jaunam, un gan jau tas jaunais atnāks. Tas ir nevis ar skatu debesīs, bet ar degunu uz saviem plauktiem, uz sevi, savu tuvāko apkārtni.

Ja sev apkārtējo matēriju sakārtosi, lielie jautājumi paši sakārtosies.

Ja kāds attiecībās tomēr grib ko pamainīt, ikdienā ir ieteicams šajās attiecībās no sevis iedot pozitīvu pienesumu. Ja kāds grib šķirties no sava vīra vai sievas, tad šajā aptumsuma laikā, lai viņš viņam sagādā mūža priecīgākos notikumus, izdarot visu maksimāli no sevis.

Tas tāpēc, ka aptumsuma laikā cilvēkam ir jākļūst par sevis labāko versiju. Vismaz šajā laikā ielieciet attiecībās dubulto dozu, visu to labāko no sevis, un tas atmaksāsies. Pat, ja pēc tam kādudien arī sekos šķiršanās,” uzskata astrologs Kristaps Baņķis.