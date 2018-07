Biļetes bija izpārdotas pilnībā, un apmeklētāji stundu pirms koncerta stāvēja gandrīz puskilometru garā rindā, laiku īsinot, klausoties iesildītāju – grupas „Zodiaks” – spēlētajās melodijās.

Neraugoties uz to, ka „A-ha” solistam – smukulītim, kādreizējam sekssimbolam un piecu bērnu tēvam Mortenam Harketam - pēc gada būs jau 60 un viņš pirms astoņiem gadiem jau teica, ka „popzvaigznes statuss kļuvis apgrūtinošs”, dziedātājs stāvēja skatītāju priekšā un dzīvajā gandrīz divas stundas izpildīja grupas hitus, sākot ar „Crying in the Rain”, turpinot ar „The Sun Always Shines on TV”, „Hunting High and Low” un citiem.

Jāteic, ka bija dāmas, kas uz koncertu nebrauca, sakot, ka viņu ausis nespētu klausīties vecumā nepavilktās notis, bet acis – ieraudzīt Mortena, iespējams, „izkrist sākušos matus un pliko pakausi”. Jau pirms astoņiem gadiem toreiz „Arēnā Rīga” tā skumji kļuvis - labāk lai atmiņās paliek tas smukulītis, kā dēļ ilgoties un raudāt spilvenā.

Negribas gan piekrist, ka Siguldas koncerta apmeklētāji šajā ziņā būtu vīlušies. Teju pastiepjoties uz pirkstgaliem, Mortens pavilka arī augstākās notis vai to vietā nodemonstrēja neierastu improvizāciju. Jā, izskatījās mazliet tāds kā sarāvies lielajās džinsa biksēs, ierasti melnajā T kreklā un onkuļa kurpēs - smailu purngalu un nelielu papēdīti...

Smukulītim, kādreizējam sekssimbolam un piecu bērnu tēvam Mortenam Harketam pēc diviem gadiem būs jau 60. (Foto: Uldis Valters)

Taču brīdī, kad estrādi pārskanēja trauslais „Stay on these Roads” sākums, ikviena dāma bija pikta par savu otru pusīti, kas nevis lauleni mīļi apņēma, atminēdamies „prižimalkinus” skolas diskotēkas izskaņā, bet gan stāvēja garajā rindā pēc alus vai draugu kompānijā apsprieda neseno horvātu un francūžu futbola spēli.