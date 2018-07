Ingvars Eļ Vorons sevi dēvē par Dieva priesteri Odinu, jo sadarbojas ar šo Skandināvijas dievību. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Skandināvu rūnu burvis Ingvars Eļ Vorons ir pensionārs, viņa ikdiena paiet lasot un rakstot dzeju par mīlestību un citām tēmām, veidojot īpašus amuletus ar skandināvu rūnām, kā arī pieņemot cilvēkus, kuriem nepieciešama viņa palīdzība. Šobrīd Ingvaram ir grūtības kustēties, jo jau vairāk nekā nedēļu viņš ārstējas mājās pēc gūžas kakliņa lūzuma.

Spējas atklāj 45 gadu vecumā

Ingvars īstajā vārdā ir Igors Černovs, viņa tēvs bija čigāns, bet māte – poliete ar vācu saknēm. Magu ar Latviju saista ciešas saiknes – viņš te piedzima un nodzīvoja 17 gadus, līdz dzīves līkloči aizveda uz Doņecku, Ukrainā, kur Ingvars iemīlējās un palika uz dzīvi. Viņam ir dzīvesbiedre Aleksandra, bērnu nav.

Saikne ar Latviju burvim nav zudusi. Vismaz reizi gadā viņš šurp atbrauc lasīt savu dzeju. 2013. gadā arī izdots viņa prozas krājums O, sievietes, jaunietes, dāmas!. Kā šovā pauž Ingvars, jaunība viņam bijusi vētraina – teju 26 gadus viņš pavadījis cietumā, taču pēc tam viss mainījies. Pseidonīmu Igors izvēlējās, kad atklāja sevī burvju spējas, bet vārdu Vorons jeb Vārna viņu mudināja pieņemt zīmīgs sapnis aptuveni septiņus gadus pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma.

Līdz 45 gadu vecumam Ingvaru ezoterika un mistika neinteresēja, taču tad viņš atklāja sevī pareģa dotības, spējot precīzi pateikt, kā ievirzīsies kameras biedra dzīve pēc iziešanas brīvībā. Toreiz vīrietis pat sabijies no tā, cik precīzi pareģojums piepildījās. Pēc pusgada šai dāvanai pievienojās spēja dziedēt.

„Kad sāku nodarboties ar astroloģiju, sapratu, ka pareģa spējas man bija kopš dzimšanas. Katram cilvēkam galvā ir kādas nojautas, intuīcija, kas saka priekšā, ko labāk darīt, ko ne. Man nojautas ir spilgtāk attīstītas. Ja spējas trenē, tās pieaug spēkā,” žurnālam Kas Jauns apgalvo burvis. Ingvars prot arī cilvēkus īpaši skenēt. Ja gaišreģis zina cilvēka vārdu, dzimšanas datumu un ir saņēmis atļauju piekļūt viņa personībai, viņš spēj unikālā formā izveidot precīzu psiholoģisko portretu un ieskicēt notikumus, kas gaidāmi šā cilvēka dzīvē. „Kā un kas ar šo cilvēku notiks, iepriekš nezinu, pareģojums atnāk pats, kad sāku to rakstīt,” tā Ingvars.

Šovā iesaka melot

TV skatītāji Ingvaru iepazina kā šova „Ekstrasensu cīņas. Ukraina” 12. sezonas dalībnieku. „Šova veidotāji man piezvanīja un uzaicināja filmēties. Piedāvāja apmaksātu biļeti un viesnīcu. Ilgi nedomājot, aizbraucu,” atceras Ingvars. Viņš, izdzirdot, ka skatītājiem nereti rodas šaubas, vai Ekstrasensu cīņas nav tikai rūpīgi veidota izrāde, zina teikt: „Protams, šova veidotājiem ir uzstādījums, lai cilvēku, kas piedalās, stāsti būtu līdzjūtību raisoši un pēc iespējas intriģējošāki. Kad sniedzu pirmo interviju, mani centās pierunāt, lai saku, ka esmu audzis bez vecākiem, pie vecmāmiņas. Jautāju – kāpēc jums to vajag? Viņi atteica, ka vajag, lai sievietes raud par mani pie TV ekrāna. Es to nevēlējos darīt, jo ko gan pēc tam teiks mani paziņas, draugi, kas pazīst un jautās, kāpēc meloju?

Dažādas muļķības viņi centās iestāstīt dalībniekiem, tāpēc nemācēšu teikt, kas no citu teiktā ir patiess, kas ne. Bet droši varu apgalvot, ka šo spēli spēlē cilvēki ar īpašām spējām, tām nu gan ir jābūt.” Viņam spēles kauliņi šoreiz sakrita tā, ka šovu ātri vien nācās pamest. Par to Ingvars nebēdā, jo paguva iepazīt citus gaišreģus no visas pasaules.

Vangai izveidots raganas tēls

„Tas ir farss, izdomājums, šovs,” dažus gadus pēc triumfa Krievijas TV šovā „Ekstrasensu cīņas” tagad atzīst 15. sezonas uzvarētāja, rīdziniece Džūlija Vanga.

Džūlija Vanga izplatījusi paziņojumu, ka nav ne mags, ne burve, ne gaišreģe. Viņas tēlu šova „Ekstrasensu cīņas” vajadzībām radījuši televīzijas producenti. Šova laikā Vangu skatītāji iepazina kā biedējoša paskata vampīrsievieti, izteiktu melnās maģijas iemiesojumu ar velnišķīgu seksapīlu.

Tagad Vanga atklājusi, ka šāds tēls ticis paģērēts no šova producentu puses, jo tieši tādu auditorija iedomājoties spējīgu magu un burvi. Tas viss bijis šova veidotāju darbs. „Viss, ko jums mediji kā lopiem pamet paēst, jūs kā lopi apēdat. Jūs visu gremojāt. Īsto mani neviens tā arī neatpazina,” paudusi Vanga.

To, ka Džūlija nav ne mags, ne dziedniece, ne burve, ne zīlniece, ne pareģe, apliecinājis arī šova „Ekstrasensu cīņas” menedžeris, vienlaikus gan viņš noliedz, ka šovs būtu pilnībā iestudēts. Šova producenti ļoti izvairās no jautājuma, vai sezonas uzvarētāja Džūlija ir ekstrasense. Pati Vanga publiski paudusi, ka redzot ko vairāk nekā citi parastie cilvēki spēj saredzēt, taču noliedz, ka būtu mags, ragana vai ekstrasense.