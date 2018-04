Alkoholisms un narkotikas: negaidīts pavērsiens cīņā par Maligina miljoniem

Iespējamā prasības pieteikuma pamatojumā esot kāds punkts, kurā runāts par “hronisku alkoholismu, narkotiskām un psihotropām vielām; pieļauts mantojuma atstājēja gribas defekts, kā arī nespēja saprast savas darbības nozīmi.

Un to visu prasītājs esot gatavs pierādīt ar Civilprocesa likumā paredzētiem pierādījumiem, tai skaitā – liecinieku liecībām.”

Prasītāja šajā lietā ir Elīna Maligina, bet atbildētāji – visi pārējie mantinieki – trīs meitas un Valērija Maligina māte. Abu pušu pārstāvji, aizbildinoties, ka prasības pieteikums satur sensitīvus datus, izvairīgi komentē konkrētas lietas saistībā ar prasības pieteikumu.

Valērija Maliginas vecākās meitas Irinas Maliginas juridiskā pārstāve civillietā par testamenta apstrīdēšanu zvērināta advokāte Sandra Gorbenko žurnālam “Kas Jauns” atzinusi, ka visa šī prasība izskatās pēc vēlmes noildzināt mantojuma lietas atrisinājumu.

Viņa arī atzinusi: “Neraugoties uz to, ka publiski Elīna Maligina vienmēr runājusi par savām labajām attiecībām ar Maligina kungu, tomēr tiesai izsakās necienīgi un pat apšauba viņa rīcībspēju.”

Saistītās ziņas Haoss ap Valērija Maligina mantojumu; bijusī sieva pat gatavojas atteikties no Latvijas pilsonības “Tā bija normāla diena...” Elīnas Maliginas pirmā lielā intervija pēc vīra nāves Jaunumi Maligina testamenta lietā. Vai tiešām tā nebija viņa pati pēdējā griba?

Savukārt Elīnas Maliginas advokāts Pāvels Rebenoks,sacījis, ka nevar komentēt prasības pieteikumu vairāk, nekā tas darīts līdz šim, jo dokuments satur sensitīvus datus.

Konkrēti jautāts par to, vai atraitnes parakstītajā prasības pieteikumā ir frāzes par hronisku alkoholismu, narkotisko un psihotropo vielu lietošanu, bija lakonisks: „To es nevarēšu komentēt. Lai to komentē tie, kas jums šādu informāciju deva.”

Vizuāli apskatījis “Kas Jauns” rīcībā nonākušo dokumentu, viņš paudis pārliecību, ka dokuments ir nācis ir nācis ne no tiesas, ne prasītāja, bet no atbildētājiem, jo, prasības pieteikuma katra kopija bijusi īpaši atzīmēta.