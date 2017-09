Ar dziesmām un dančiem Gunārs Placēns nosvin 90. jubileju

Gunārs Placēns, kam 31. augustā bija 90. dzimšanas diena, Dailes teātrī aizvadījis jau 67 gadus un ir Latvijā vecākais aizvien spēlējošais aktieris. Dailes teātrī Placēnam ir lomas izrādēs “Ērtas dzīvošanas mirklīši” un “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”. Arī pāris dienas pēc apaļās un dižās jubilejas Placēns kāpa uz skatuves, bet pēc izrādes turpat teātrī visus aicināja uz svinībām.

Kuplā pulkā sveikt Gunāru ieradās ne tikai viņa tuvinieki, bet arī teātra kolēģi, tostarp Lilita Ozoliņa, Baiba Indriksone, Juris Strenga, Pēteris Gaudiņš, Olga Dreģe, Akvelīna Līvmane, Lidija Pupure, Artis Robežnieks, Artūrs Skrastiņš, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Aija Dzērve, Dainis Gaidelis, Kristīne Nevarauska, Edijs Zalaks, Ieva Florence, Aldis Siliņš, Lauris Subatnieks, Gints Grāvelis, Ērika Eglija un citi. Placēnu sumināt bija ieradies arī leļļu filmu studijas “Avārijas brigāde” tēvs, režisors Jānis Cimmermanis un kaimiņiene no Skultes, kordiriģente Māra Skride.

Dailes teātra aktieri sirsnīgi sveica Gunāru Placēnu viņa dižajā jubilejā. (Foto: Mārtiņš Ziders)



Kad kundzes Rutas Bāgantes pavadīts jubilārs ieradās svinību vietā, restorāns tika pieskandināts ar leģendāro dziesmu “Virši zied”, kas popularitātes vilni piedzīvoja pirms pārdesmit gadiem, klajā nākot Jāņa Streiča filmai “Likteņdzirnas”. Tieši tolaik Placēns iepazinās ar savu tagadējo dzīvesbiedri, un šo dziesmu abi bieži klausījušies, atkal un atkal atskaņojot pat pārdesmit reižu pēc kārtas.



Gunāru Placēnu pamatīgi samulsināja pārģērbušos sveicēju trijotne, kas Dailes teātra kolektīva vārdā teica jestru runu. Kad Gunārs interesējās, kas īsti slēpjas aiz grima un skatuves kostīmiem, atklājās, ka tie bija aktieri Gints Grāvelis, Aldis Siliņš un Lauris Subatnieks, kas uz svinībām bija ieradušies taisnā ceļā no izrādes “Mūsējās”.

Vadošais sveicējs Grāvelis neslēpa apbrīnu ne tikai par Gunāra Placēna garo radošo mūžu, bet arī par to, kā māksliniekam cienījamajā vecumā aizvien ir tik gaiša galva, ka spējis atkārtoti nokārtot braukšanas un teorijas eksāmenus. To Placēnam kā kaismīgam autobraucējam gribot negribot nācās darīt pēc tam, kad pērn, braucot Rīgā pār Deglava tiltu, un nokļūstot ceļu policijas ķetnās, atklājās, ka skatuves mākslinieks ir 0.7 promiļu reibumā. Par šo pārkāpumu aktierim tika atņemta autovadītāja apliecība.

Nu jau 20 gadu Gunāra Placēna saule, mīlestība un sargeņģelis vienā personā ir viņa mīļotā sieva Ruta Bāgante, ar kuru aktieris pēc 15 kopābūšanas gadiem apprecējās 84 gadu vecumā. (Foto: Mārtiņš Ziders)



Kamēr daļa viesu mielojās pie svētku galda, jubilārs tika vedināts gaitenī, kur pie klavierēm kolēģi ar Olgu Dreģi priekšgalā viņu sumināja ar skaistākajām latviešu dziesmām, kā “Skaista ir jaunība”, “Pie dzintara jūras” utt. Placēns ar kundzi Rutu gan iegrieza valsi, gan kopā ar sveicējiem no sirds izdziedājās.