Žurnāls “Kas Jauns” vēsta, ka Ineses ikdiena atkal ir izkrāšņota, jo pie viņas ciemojas itālis, ar kuru viņa internetā iepazinusies pagājušā gada oktobrī. Kopš tā laika ar itāli no Romas Inese uzturējusi regulārus kontaktus, bet nu viņš atlidojis uz Latviju un kopā ar dziedātāju nododas atpūtai. Itālis Latvijā ieradās uz desmit dienām nosvinēt Ineses dzimšanas dienu. „Viņš atveda gan itāļu makaronus, gan vītināto gaļu, gan vīnu un dažādus labumus. Tāpat man uzdāvināja jaunu telefonu un “Louis Vuitton” somiņu,” priecājas Inese.

Dzimšanas dienā Klaudio Inesei uzdāvinājis somiņu, kas ir ļoti līdzīga "Louis Vuitton" ražojumam, bet tomēr nav oriģināla. (Foto: Juris Rozenbergs)

Viņa atklāj, ka šo dienu laikā Klaudio viņai palīdz mājas solī – salika pat jauno skapi.

„Pēc visa tā, ko līdz šim esmu piedzīvojusi, sapratu – ja dzīvojam vienreiz, tad skaisti. Kaut vai desmit dienas, bet labāk, lai laime ir, nekā nav nekā. Vecu putru nekulsi, jādzīvo uz priekšu. Saldajiem solījumiem, ko saka vīrieši, gan vairs neticu, arī Klaudio teicu – ticēšu tikai tad, kad viņš, aizbraucot uz Itāliju, nākamajā dienā vai pēc nedēļas piezvanīs un runās tieši to pašu, ko runā tagad. Viņš man teica, ka ar manām jūtām nerotaļājas,” žurnālam “Kas Jauns” stāsta dziedātāja.

Klaudio ir saimniecisks vīrs - "vatsapā" Inesei palīdzējis pat iztīrīt izlietni. (Foto: Juris Rozenbergs)

Inese bilst, ka ar Klaudio jūtas labi. „Man ir tāda sajūta, ka viņu esmu satikusi jau sen. Viņš ir pirmais no ārzemniekiem, kurš zina, ka man bija vīrs un četri bērni, jo bijušais vīrs itālis Paskvāle Adario, no kura izšķīros pagājušā gada nogalē, šo patiesību pat nezināja. Tāpat es zinu visu par viņa pagātni. Arī to, ka laulībā viņš nodzīvojis vienpadsmit gadu,” par itāli stāsta dziedātāja. Inese priecājas, ka pēc rakstura Klaudio esot patīkams un abi varot labi saprasties: „Viņš nav cimperlīgs, ir tāds pats kā es. Ļoti emocionāls. Uzvedība un domugājiens kā man, tāpēc ļoti labi saprotamies. Jūtu, ka viņš man ir arī labs draugs. Kad viņš bija Itālijā, es viņam varēju piezvanīt jebkurā brīdī. Viņš man “vatsapā” pat ar padomu palīdzēja izlietni iztīrīt!”

Pārāk lielas ilūzijas par nopietnām attiecībām dziedātāja gan nelolo, bet saka: „Var jau būt, ka viss izdodas. Tad es dzīvošu Itālijā. Itāļu valoda man nav problēma, to esmu apguvusi perfekti.”