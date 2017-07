Piedzīvojumu filma “Namejs” ir stāsts par 13. gadsimta zemgaļu cīņām pret iebrucējiem un savas tautas brīvību. Filmas režisors ir Aigars Grauba, producents – Andrejs Ēķis, scenārija autori – Aigars Grauba un Makss Kinnings no Lielbritānijas. Filmas pirmie filmas kadri tika uzņemti kinopilsētā Cinevilla 2014. gada nogalē, bet, kad bija tapušas apjomīgas dekorācijas – senā zemgaļu pils, osta, pilsēta –, 2016. gada augustā sākās galvenā filmēšana. Tā noslēgsies šajās dienās, bet filmas pirmizrāde paredzēta 2017. gada novembrī.

Lauris Dzelzītis atveido kareivi no Sāremā Lemmi. (Foto: Juris Rozenbergs)

Filmas “Nameja gredzens” stāsta pamatā ir 13. gadsimta notikumi Zemgalē, kur pēc valdnieka Viestura nāves par karali kļūst jaunais Namejs. Viņa uzdevums – nosargāt savu zemi un tautu pret krustnešu tīkojumiem. Galveno lomu – Nameju – atveido zviedru izcelsmes aktieris Edvīns Endre (Edvin Endre), kurš plašāk pazīstams kā Erlendurs no Kanādas un Īrijas kopražotā seriāla Vikingi (Vikings, 2013). Lomas atveidos aktieri no dažādām valstīm – lietuviešu jaunā uzlecošā zvaigzne Aiste Dirziute, Džeimss Blūrs (James Bloor) no Lielbritānijas, pieredzējušie latviešu aktieri Andris Keišs, Artūrs Skrastiņš, Dainis Grūbe, Lauris Dzelzītis, Gints Andžāns, Ivo Martinsons, Elīna Vāne un citi.

Kasjauns.lv bija liecinieki, kā notika filmas lielākās kaujas cīņu ainu filmēšana. Starp pieredzējušiem kaskadieriem un labi apmācītiem statistiem cīņā devās arī Laura Dzelzīša, Ginta Andžāna, Agra Daņiļēviča, Andra Keiša, Armanda Ikaļa, Ievas Kerēvicas un pat grupas “Juprava” mūziķu Aigara Grāvera un Aigara Krēslas atveidotie varoņi. Kā tas notika, skatiet GALERIJĀ!

