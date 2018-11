Gumijas materiāliem, kas iegūti no vecām riepām, varēs noņemt atkritumu statusu

Ministrija skaidro, ka noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek piemērota atkritumu statusa izbeigšana gumijas materiāliem, kas iegūti no nolietotām riepām, ir izstrādāti, jo patlaban neviens normatīvais akts šo procesu neregulē.

Noteikumi attieksies uz komersantiem, kuri veic nolietotu riepu mehānisku pārstrādi otrreizējās izejvielās, kā arī uz personām, kas atbildīgas par otrreizējo izejvielu ievešanu Latvijas teritorijā. Noteikumi paredz, - ja komersanti vēlas, lai to no nolietotām riepām saražotie gumijas materiāli vairs netiek uzskatīti par atkritumiem, bet par otrreizējām izejvielām, tiem ir jāizveido kvalitātes pārvaldības sistēma, kā arī jānodrošina gumijas materiālu pārstrādes atbilstība noteikumu projektā noteiktajiem kritērijiem.

Ar mērķi noteikt vienotu kārtību atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai, noteikumu projektā ietverti kritēriji, pēc kuriem vadoties tiek noteikts, vai materiāliem piemērojams otrreizējo izejvielu statuss. Piemēram, šie materiāli nedrīkst saturēt pamanāmus eļļas un smērvielu daudzumus un tiem jāatbilst ierobežojumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Tāpat šo gumijas materiālu kvalitāte tiks novērtēta vizuāli un pēc to fizikālā un ķīmiskā raksturojuma, kas iegūts laboratorijas testos, kā arī piemēroti tiks pēc vairāki citi kritēriji.

Savukārt personai, kura atbildīga par otrreizējo izejvielu ievešanu Latvijas teritorijā, būs jānodrošina, ka riepu pārstrādātājs katrai otrreizējo izejvielu partijai pievieno brīvas formas apliecinājumu ar informāciju par sūtījuma raksturīgajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, kā arī informāciju par savu darbību.

Noteikumi paredz, ka komersantam, kas iegūst otrreizējās izejvielas, jāizveido kvalitātes pārvaldības sistēmu attiecībā uz gumijas materiālu ražošanu no nolietotām riepām, lai nodrošinātu nolietotu riepu pārstrādes procesa izsekojamību. Šajā sistēmā jāietver detalizēts riepu pārstrādes procesa apraksts, kurā ietilpst informācija par otrreizējo izejvielu kvalitātes atbilstības un paškontroles kritērijiem, par otrreizējo izejvielu marķējumu, iepakošanu un glabāšanu, kā arī citiem parametriem.

Šajā sistēmā pārstrādātājam jāiekļauj apraksts par potenciālām otrreizējo izejvielu realizācijas iespējām, aprakstot potenciālo noieta tirgu un reālas konkrēto izejvielu izmantošanas iespējas Latvijā, vai arī jāapraksta valstis, uz kurām plānots šo izejvielu eksports.

Lai nodrošinātu, ka atkritumu apsaimniekošanas jomas kompetentajām institūcijām - Valsts vides dienestam un VARAM - pieejama nepieciešamā informācija, noteikumi paredz, ka nolietotu riepu pārstrādātājs sagatavoto aprakstu glabā piecus gadus un iesniedz to 10 darba dienu laikā pēc institūciju pieprasījuma.

Papildus noteikumi paredz, ka nolietotu riepu pārstrādātājs vai par otrreizējo izejvielu ievešanu Latvijas teritorijā atbildīgā persona pēc šī pieprasījuma nodrošina piekļuvi visām ar nolietotu riepu pārstrādi un uzglabāšanu saistītajām teritorijām, telpām, kā arī dokumentācijai un personālam.

"Noteikumi neattieksies uz no nolietotām riepām iegūtu gumijas materiālu sadedzināšanu ar enerģijas reģenerāciju vai bez tās, pirolīzi, plazmolīzi, gazifikāciju un līdzīgiem tehnoloģiskiem procesiem, kuru rezultātā tiek izmainītas gumijas materiālu raksturīgās fizikālās vai ķīmiskās īpašības. Noteikumu projekts attiecas vienīgi uz gumijas materiāliem, kas iegūti no nolietotām riepām to mehāniskas pārstrādes ceļā," skaidro ministrija.

Plānots, ka noteikumiem būs pozitīva ietekme uz vidi, veselību un Nacionālā attīstības plāna rādītājiem mikrolīmenī un makrolīmenī, jo tiesiskais regulējums risinās riepu pārstrādes jautājumu, mazinās vides piesārņojumu un potenciālos draudus iedzīvotāju veselībai, kā arī attīstīs konkurenci atkritumu pārstrādes jomā.

Saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju 2016.gadā Latvijā bija 159 nolietotu riepu savākšanas vai pieņemšanas vietas. No tām 36 ir videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkti. Lielākie riepu pārstrādes uzņēmumi ir SIA "VVV Recycling", SIA "E Daugava", SIA "Cemex" un SIA "AK LRPMK". Tāpat arī nolietotas riepas gala pārstrādei tiek vestas uz Lietuvu un Poliju un eksportētas uz Indiju.

2015.gadā Latvijas tirgū ievestas un novietotas 15 918 tonnas riepu. No tām savāktas 11 071 tonnas, bet pārstrādei nodotas - 9243 tonnas riepu. Tas nozīmē, ka no kopumā Latvijā ievestā un tirgū novietotā riepu daudzuma, pārstrādāti ir 58%.