Latvijas smagākais ķirbis sver 574 kg

Čempionāta arī otro vietu ieņem Neimaņu ģimenes audzētais ķirbis, sasniedzot 425 kg, savukārt trešo vietu – Innas Kozlovskas 377 kg ķirbis. Tiem seko Badovsku ģimenes dižoga no Skrundas un vēl viens Neimaņu ģimenes ķirbis, kas svēra attiecīgi 295,5 kg un 266,5 kg.

“Šogad vasara mūs ir īpaši lutinājusi ar siltumu, no vienas puses sniedzot ļoti labus apstākļus lielu un sulīgu dārzeņu audzēšanai, no otras puses prasot lielas pūles dārzeņu laistīšanai. Uz to norādīja arī “Maxima Latvija” sadarbības partneri, kas ikdienu mums piegādā svaigus un veselīgus produktus no Latvijas laukiem. Latvijā ir iespējams izaudzēt tādas dižogas, kas neietilptu nevienos iepirkuma ratos, tādēļ ar šiem lielajiem dižķirbjiem iepriecinājām zooloģiskā dārza iemītniekus, kā pirmos uzcienājot Japānas makakus,” stāsta „Maxima Latvija” Komunikācijas vadītājs Jānis Beseris

Pasākuma laikā tika sveikti arī skaistāko Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas audzēkņu mākslas darbi, kas bija izveidoti uz ķirbjiem un nodoti visu klātesošo vērtēšanai. Dalībnieku favorīts bija Annas Gūtmanes darbs.

Šogad Latvijas lielākā ķirbja čempionātam kopumā tika pieteikti 30 ķirbji no deviņiem Latvijas novadiem - Salaspils, Ādažiem, Garkalnes Kuldīgas, Skrundas, Nīcas, Talsu, Jelgavas un Rēzeknes novadiem. Desmit lielākos uz svariem čempionāta finālā lika spēkavīri Agris Kazeļņiks un Māris Krievelis, atbalstu saņemot no pasākuma vadītāja Kaspara Zlidņa.