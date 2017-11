Jau tagad rosība Āgenskalna tirgū apsīkusi. Kāds āgenskalnietis portālam Kasjauns.lv pauda: „Āgenskalna tirgus jau tagad ir sarucis par divām trešdaļām un klīst baumas, ka nolemts no Jaunā gada to slēgt pavisam. Tirgotāji ir ļoti uztraukti, jo uz viņu tiešo jautājumu, vai tirgu slēgs, atbilde skan - ko jūs, noteikti ne, bet pa apkārtceļiem viņus sasniedz runas, ka tomēr slēgs, tikai par to paziņos pēdējā brīdī. Netiešs apstiprinājums eventuālajai slēgšanai esot apkopēju un apsargu brīdināšana par to, ka no Jaunā gada darba vairs nebūs”.

Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības "Rīgas Centrāltirgus", kura apsaimnieko arī Āgenskalna tirgu, Centrāltirgus Mārketinga un komunikāciju daļas vadītājs Ivars Jakovels Kasjauns.lv informēja: „Izvērtējot Āgenskalna tirgus vēsturiskā paviljona tehnisko stāvokli un tirdzniecības sarūkošās tendences tajā, pieņemts lēmums Pārdaugavas vecāko un lielāko tirgu gatavot visaptverošai rekonstrukcijai. Ņemot vērā iecerēto darbu apjomu un veidu, rekonstrukcijas projekta realizēšanas laikā tirdzniecības process Āgenskalna tirgū tiks pārtraukts, sākot ar 2018. gada 1. janvāri”.

Āgenskalna tirgus ir vecākais, plašākais un tradīcijām bagātākais Pārdaugavas tirgus, kas tika atklāts 1925. gadā. Tā kopējā platība ir 8,3 tūkstoši kvadrātmetru. Āgenskalna tirgus paviljona projektu savulaik raksturīgajā 20. gadsimta sākuma racionālā jūgendstila izstrādāja stilā izstrādāja Rīgas galvenais arhitekts Reinholds Šmēlings.

Rūpējoties par Āgenskalna tirgus saglabāšanu, "Rīgas Centrāltirgus" pērn pārtrauca Āgenskalna tirgus apakšnomas līgumu, lai novērstu tirgus vēsturiskās ēkas tehniskā stāvokļa turpmāku pasliktināšanos. Pēc tirgus pārņemšanas, nodrošinot kvalificētu būvniecības ekspertu piesaisti tirgus ēku un telpu apsekošanai, saņemot Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu par ēkas tehnisko izpēti, kā arī šobrīd veicot tās padziļinātu tehnisko izpēti. Šobrīd veikti tehniskie priekšdarbi, lai esošo tirdzniecības procesu varētu saglabāt līdz šā gada nogalei. Rekonstrukcijas laikā visiem tirgotājiem un tirgus darbiniekiem tiks piedāvātas darba un tirdzniecības vietas Centrāltirgū.

„Mēs esam ieinteresēti ne vien saglabāt, bet arī attīstīt tirgus tradīcijas Pārdaugavā. Šobrīd esam guvuši dokumentāru apstiprinājumu tam, ka Āgenskalna tirgus rekonstrukcija vairāk nav atliekama, bet tās realizācijai tirdzniecība šajā vietā uz laiku apturama. Jau šobrīd aktīvi strādājam kopā gan ar mūsu uzņēmuma akcionāru, gan arī ar Rīgas domes Attīstības departamentu un Īpašuma departamentu, meklējot labāko variantu lielā darba paveikšanai,” portālam Kasjauns.lv pauda "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.

Rekonstrukcijas laikā tirgus vēsturiskajam paviljonam plānota pilnvērtīga renovācija, sakņu paviljona piebūves demontāža un tirgus atklātās teritorijas pārbūve. Rekonstrukcijas rezultātā tiks nodrošināta Āgenskalna tirgus atbilstība 21. gadsimta tirdzniecības prasībām, sniedzot iespēju vecākajai Pārdaugavas tirgus vietai pārdzimt par Rīgas pilsētas, iespējams, populārāko tirdzniecības vietu Daugavas kreisajā krastā, pauda Rīgas Centrāltirgus pārstāvji.