"Policija gluži nebrauks pa sējumiem vai pa kartupeļu laukiem un negaidīs, kad lauksaimnieks ar traktortehniku vai kombainu brauks nost [...]. Policija nebrauks pa viensētām, nebrauks pagalmos iekšā, neveiks īpašus reidus. Protams, ja kāds fakts, teiksim, pēkšņi policijas redzes lokā nonāks, patrulēšanas brīdī kāds traktora vadītājs radīs varbūt kādu aizdomīgu rīcību, vai būs pamats apturēt, tad, protams, tas tiks pārbaudīts," skaidro Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Līdz ar to OCTA polise būs vairāk uz katra sirdsapziņas. Tomēr, ja notiks negadījums, bet polises nebūs, tad draud sods un zaudējumu piedziņa. "Ja nav OCTA, tad atbildīgs par zaudējumiem ir attiecīgi transportlīdzekļa īpašnieks vai lietotājs. Neatkarīgi no tā, kas tas ir, vai lauksaimnieks vai vienkārši nav atpazīts transportlīdzeklis, vai nav apdrošināts, izmaksa notiek no garantiju fonda un tālāk garantijas fonds vēršas tiesas ceļā pret cilvēku, kas radījis zaudējumus un no viņa piedzen," skaidro Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere.

Pēc saceltās ažiotāžas par OCTA polises jauno iegādes kārtību, šodien atbildīgās personas sniedza precizētu skaidrojumu tam, kādos gadījumos polise būs jāpērk un kādos nē. Tā nebūs jāpērk automašīnām, kas netiek izmantotas, tomēr pienākums pirkt polisi būs daudziem traktoru vai citas lauktehnikas īpašniekiem. Par situāciju sevišķi satraukušies lauksaimnieki, kuriem katras papildu izmaksas sagādā galvassāpes, tāpēc viņi vēl prasīs papildus skaidrojumus. "Jā, mēs esam šokēti ar to, ka šī ziņa parādījās vakar, un tā parādījās mums nezinot praktiski. Mēs neesam pat plānojuši, neesam domājuši, ka kaut kas tāds būs. Tāpēc arī mēs gribam ar Finanšu ministriju tikties un pārrunāt jautājumus. Arī kūdras ražotāji ir sašutuši - viņi neizbrauc arī nevienu metru uz ceļa, visu laiku strādā tikai kūdras purvos. Te arī tehnika liela un jaudīga. Tagad par visu to jāmaksā, tas sadārdzinās viņu produkciju," prognozē Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

Valdības apstiprinātās izmaiņas OCTA likumā paredz, ka polise būs jāpērk transportlīdzeklim gadījumā, ja to lieto ne vien ceļu satiksmē, bet arī vietā, kur iespējama spēkrata braukšana, piemēram, kūtīs, šķūņos, pagalmos. OCTA polises tehnikai, kas potenciāli var radīt kaitējumu, neesot apdrošinātāju iegriba, bet gan atbilstoši Eiropas tiesas spriedumiem noteikta prasība. Apdrošinātāji lēš, ka polišu cenas nebūs lielas, turklāt zemniekiem saglabāsies 30% atlaide OCTA polisēm. Par valdības apstiprinātajiem grozījumiem likumā gala vārds vēl jāsaka Saeimai.