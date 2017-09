"Fotogrāfijas no veikaliem visā Igaunijā liecina, ka sviesta plaukti straujos tempos iztukšojušies. Dažos veikalos sviestu vēl var atrast, bet citos vairs ne," raksta igauņu medijs postimees.ee.

Igauņi sociālajos tīklos dalās ar fotogrāfijām, kurās redzams, ka kaimiņvalsts Somijas galvaspilsētas Helsinku veikalos puskilograms sviesta maksā 2,79 eiro, bet Igaunijā par tādu pašu iepakojumu jāmaksā vismaz pieci eiro.

Kaimiņvalsts tirgotāji un piena pārstrādes uzņēmumu pārstāvji izsaka neizpratni, kāpēc sviesta deficīta apstākļos, kas novērojams visā pasaulē, Somijā sviests maksā tik lēti.

Piena pārstrādes uzņēmuma "Valio Eesti" izpilddirektors Maido Solovjovs postimees.ee saka: "Nezinu, kāpēc tas tur ir tik lēts. Varu tikai minēt. Katrā ziņā Somijā ir vienas no lētākajām sviesta cenām pasaulē. Iespējams, tas varētu būt tādēļ, ka līdz gada beigām tirgotāji ar piegādātājiem noslēguši līgumus par fiksētu cenu, tas var būt saistīts arī ar konkurences cīņu."

Savukārt "E-Piim" pārstāvis Januss Murakass norādījis, ka tuvākos mēnešos sviesta deficīts saglabāsies un tas veicinās tā cenu kāpumu. Nākamajos mēnešos un pat gados mums ar to būs jāsamierinās. Iespējams, ka sviesta paciņas cena veikalos varēs maksāt desmit eiro, teicis Murakass.

Tādēļ, neraugoties uz augsto sviesta cenu, tas no veikalu plauktiem pazūd. Mazumtirdzniecības tīkla "Rimi" Baltijas valstīs preses sekretāre Katrīna Batsa stolitsa.ee teica: "Ceru, ka pircēji nekritīs panikā un neiepirks sviestu lielos daudzumos, jo to mums piegādā katru dienu. Tomēr no gada sākumā sviesta cenas ir pieaugušas, un, ja būs liels pieprasījums, tas var veicināt vēl lielāku cenu celšanos, par cik – pateikt nevaru."