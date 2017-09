Aija Ambrasa: “Sākumā ir nenormāli bail, bet tas ir to vērts!”

Aijas paveikto tik īsā laika periodā varētu daļēji raksturot kā kaut ko pārcilvēcisku, galvenokārt tādēļ, ka, neraugoties uz visām organizatoriskajām lietām un uzsākot faktiski jaunu dzīvi, tieši viņa šogad kļuva par pasaulē lielāko un grūtāko sacensību ziemas kaitbordā “Red Bull Ragnarok” uzvarētāju.

Teju ikviena diena aizvadītajos vasaras mēnešos Aijai sākās ar vēja prognozi. “Vēroju prognozes gan vakarā, gan nākamajā dienā, jo situācija var būt pamainījusies, un tai jāpielāgo plānotā treniņa vieta. Tieši tas man patīk ne tikai sportā, bet arī biznesā – daudz kas ir neparedzams, līdz ar ko tev jārod risinājums, un nekas neuzlādē vairāk kā paveikts uzdevums!”

"Red Bull Ragnarock" sacensību uzvarētājas. (Foto: Publicitātes foto)

“Man patīk visu darīt tā nopietni un pamatīgi,” piebilst Aija. Tādēļ tikai likumsakarīgi, ka viņa visu dzīvi līdz pagājušajam gadam, kad pieņēma radikālu lēmumu – aiziet no pamatdarba un pievērsties sava hobija kā biznesa projekta attīstīšanai – plānojusi ļoti taktiski. “Esmu ieguvusi augstāko izglītību IT jomā, pēc tam ilgus gadus nostrādāju lielā uzņēmumā. Taču vienmēr esmu gribējusi kaut ko savu, tas nekad nav izgājis no prāta. Tajā pašā laikā no biznesa lietām un par to, kā sākt savu uzņēmējdarbību, zināšanu tikpat kā nebija, skats uz to bija ļoti šaurs. Tādēļ iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē, kur apguvu programmu Inovācijas un uzņēmējdarbība, paplašināju redzesloku Rīgas-Kembridžas Uzņēmējdarbības nometnē un nesen šīs zināšanas atsvaidzināju Nordea biznesa skolā.”

Arī sports karjeras laikā netika nolikts malā, jo Aija desmit gadus nodarbojusies ar peldēšanu, piedalījusies triatlona sacensībās, bet vēlāk, pludmalē ieraudzījusi sērfojam kaitotājus, sapratusi, ka ar to viņa nodarbosies turpmāk. Lai papildinātu savas teorētiskās zināšanas, viņa ieguvusi trenera C kategoriju, kļūstot par Latvijā pirmo sertificēto kaitborda treneri.

"Red Bull Ragnarock" sacensības. (Foto: Publicitātes foto)

Rīkoties saskaņā ar sevi

“Biju programmatūras izstrādes komandas vadītāja – šis darbs ir reizē interesants, atbildīgs un ļoti izaicinošs, taču pērn pieņēmu lēmumu aiziet no tā pēc deviņiem nostrādātiem gadiem,” Aija stāsta kā sācies ceļš uz savu sapni. “Es ļoti vēlējos dalīties ar savām zināšanām un dot iespēju Latvijas jauniešiem apgūt un trenēties kaitbordā, kā arī vēlējos pati nest Latvijas vārdu pasaulē, piedaloties pasaules līmeņa sacensībās. Apzinoties to, ka ar 24 stundām diennaktī var nepietikt, lai to paveiktu, es nolēmu riskēt un īstenot savu vīziju. Man bija svarīgi jauniešiem sniegt kvalitatīvus un daudzpusīgus treniņus un iemācīt viņiem noticēt sev.

No rudens līdz pavasarim, jaunieši trenējas parkūrā, peldēšanā, fiziskajā sagatavotībā kā arī snovbordā, bet vasaras sezonā notiek veikborda un kaitborda treniņi. Tie jaunieši, kuri sāka trenēties jau no pirmajām skolas dienām, ir ļoti mainījušies, daudziem uzlabojušās atzīmes, ir attīstīta ticība saviem spēkiem un pašapziņa. Man ļoti patīk treniņu atmosfēra un tas, kā visi jaunieši ir sadraudzējušies un palīdz viens otram, kā arī iedrošina jauniem trikiem. Es gūstu baudu no procesa, kad no nekā var veidot kaut ko paliekošu un redzēt, kā tas attīstās. Turklāt ir forša sajūta, ka priekšā vēl tik daudz ideju, ko gribas īstenot.”

Aija mudina arī citus, kuriem pūrā kāda biznesa ideja, kaut tikai domu līmenī vai balstīta uz hobiju, droši riskēt un nesatraukties no baiļu sajūtas. (Foto: Laura Lukeviča)

A.Ambrasa atzīst, ka “vēl pietrūkst laika, lai daudz ko paveiktu, taču degsme un motivācija nezūd, ja apzinies, ka viss ir atkarīgs tikai no tevis, un, cik daudz tu pats izdarīsi, tik daudz arī nāks atpakaļ un īstenosies; galvenais ir noticēt. Tas ir kā sportā, kad nospraud mērķi – tu pie tā strādā, līdz beigās sasniedz plānoto rezultātu! Uzņēmējdarbībā notiek līdzīgi – ir jāriskē, vajadzīga taktika, jāizveido stratēģija, jāpievar šķēršļi, gluži kā kaitbordā – nepārtraukti ir jāseko līdzi laikapstākļu izmaiņām un tām ir jāpielāgojas. Man no šīs sajūtas izveidojusies patīkama atkarība.”

Uzņēmējdarbībā notiek līdzīgi – ir jāriskē, vajadzīga taktika, jāizveido stratēģija, jāpievar šķēršļi, gluži kā kaitbordā. (Foto: Artjoms Negrebeckis)

Ņemot vērā savu pieredzi, Aija mudina arī citus, kuriem pūrā kāda biznesa ideja, kaut tikai domu līmenī vai balstīta uz hobiju, droši riskēt un nesatraukties no baiļu sajūtas, jo tā pāries, tiklīdz sāksi darīt. Laba iespēja to izdarīt ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā biznesa ideju konkursā “Ideju kauss 2017”, kas sniedz nepieciešamo zināšanu pamatu un atbalstu biznesa ideju realizācijai. Lai pieteiktos, ir jāaizpilda īsa pieteikuma veidlapa, kas ir pieejama konkursa tīmekļa vietnē www.idejukauss.lv. Pieteikšanās iespējama elektroniski līdz 17. septembra pusnaktij.