“VID pieprasīja lielu daļu no sludinājumu portāla datu bāzes, taču SIA “Internet” to apstrīdēja Administratīvajā tiesā, uzskatot to par administratīvo aktu. Šādā situācijā apturēt portāla darbību ir nepieņemami. VID rīcība ir visbriesmīgākais signāls, ko valsts var sūtīt saviem IT industrijas uzņēmējiem,” pirmdien preses konferencē sacīja Griķis.

IT uzņēmumi varētu aizplūst no valsts

Griķis preses konferences sākumā norādīja uz to, ka IT ir visstraujāk augošā industrija valstī.

“Latvijā, neskatoties uz teju vai nulles atbalstu no valdības, šī industrija attīstās ļoti veiksmīgi. Notiekošais ap šo Latvijas mērogā lielo portālu ir radījis mūsos sašutuma vētru – tas ir valsts šāviens sev kājā, pliķis IT industrijai un tas vēl būtu maigi teikts,” VID rīcību kritizēja Griķis.

“Šajā gadījumā mēs redzam veiksmīgi strādājošu un priekšzīmīgu nodokļu maksātāju – kā var ienākt prātā apturēt šāda uzņēmuma saimniecisko darbību dēļ strīda, kurš atrodas administratīvajā tiesā? Šajā situācijā ierobežot uzņēmumu ar augstākajām piemērojamajām sankcijām ir šokējoši,” neizpratni par VID lēmumu pauda Griķis, “Protams, ka "ss.lv" zēni nav vakar piedzimuši – viņiem jau ir .com domēns. Un ticiet man – viņi aizparīt šo naudu ņems no Īrijas kompānijas, vai Lihtenšteinas kompānijas.”

SIA “Inbokss” īpašnieks vēl piebilda, ka šādas attieksmes dēļ arī daudzi citi vietējie IT uzņēmumi, bažījoties par sava biznesa likteni, var aiziet no Latvijas.

Ss.lv vērtība varētu būt ap 40 miljoniem

Griķis preses konferencē arī pauda, ka sludinājumu portāla "ss.lv" tirgus vērtība patlaban varētu būt ap 40 miljoniem eiro.

Aģentūra LETA ziņo, ka pirms vairākiem gadiem SIA “Inbokss” esot vēlējies nopirkt "ss.lv" un šī portāla līdzīpašniekam Jurim Līnim piedāvāti 20 miljoni eiro.

“Līnis toreiz nepiekrita pārdot sludinājumu portālu par šādu summu. Tagad "ss.lv" tirgus vērtība ir krietni augusi un ir vismaz 40 miljoni eiro,” sacīja Griķis.

Kā ziņots, VID nolēmis apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem.

VID apturējis arī ar "ss.lv" īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA "Internet" saimniecisko darbību.

SIA “Internet” 1. augustā pieņemto VID lēmumu par "Internet" saimnieciskās darbības apturēšanu 3. augustā ir pārsūdzējusi VID ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei.