Šo likumu atbalstīja 45 deputāti, pret balsoja 27, bet Silvija Šimfa (NSL) balsojumā atturējās. Vēl astoņi deputāti, tajā skaitā seši valdošās koalīcijas pārstāvji, balsojumā nepiedalījās.

Iepriekš valdību veidojošo partiju koalīcijas sadarbības padome pieņēma lēmumu, ka VSAOI likme tiek palielināta par 1% - 0,5% darba devējam un 0,5% darba ņēmējam. Tādējādi turpmāk obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, turpmāk būs 35,09%, no kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11% - darba ņēmējs.

Paredzams, ka VSAOI likmes palielināšana par vienu procentpunktu veselības finansēšanai nākamgad dos papildu 84,6 miljonus eiro, 2019.gadā - 98,1 miljonu eiro, bet 2020.gadā - 103,9 miljonus eiro.

Šis palielinājums tiks novirzīts nevis speciālajā budžetā, bet pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai, nodrošinot personām, kas būs pakļautas veselības apdrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.

Likuma grozījumos arī noteikts, ka darba ņēmēji, pašnodarbinātie, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja - ārvalstnieka, kas VSAOI veic vai par kuriem veic vispārējā kārtībā, būs pakļauti veselības apdrošināšanai un viņiem būs tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu un operatīvu finanšu līdzekļu ieplūšanu veselības nozares finansēšanai, tiek arī paredzēts, ka VSAOI veselības apdrošināšanai Valsts kase ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam sociālās apdrošināšanas ieņēmumu īpatsvaram.

Likuma grozījumi arī paredz, ka sociāli apdrošinātām personām, par kurām veic vai kuras veic VSAOI vispārējā kārtībā, būs tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.

Ministru prezidents šā gada 5.jlulijā uzdeva veselības ministrei Andai Čakšai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju, iesaistot citas atbildīgās institūcijas, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas izstrādāt likumprojektu par veselības finansējumu un līdz šā gada 30.augustam iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Par saimniecisko darbību un autoratlīdzībām būs jāmaksā 5% sociālās iemaksas pensijas nodrošināšanai

Ar nākamo gadu par saimniecisko darbību un autoratlīdzībām būs jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā pensijas nodrošināšanai, paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

Sākotnēji bija iecerēts, ka 5% VSAOI tiks maksāts pensiju 3.līmenī, tomēr deputāti vienojās, ka šīs iemaksas tiks veiktas pensiju 1.līmenī.

Iepriekš Labklājības ministrijā (LM) informēja, ka patlaban saimnieciskās darbības veicējs, ja viņa ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, VSAOI neveic, tāpēc likuma grozījumos noteikts, ka saimnieciskās darbības veicēji no ienākumiem vismaz 5% apmērā veic sociālās iemaksas.

Tāpat LM norādīja, ka praksē gandrīz vienmēr personas izvēlas no autoratlīdzībām VSAOI neveikt. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām, kuras gūst ienākumus ne uz darba attiecību pamata, tajā pašā laikā palielinot personu sociālo nodrošinājumu un būtiski nepalielinot autoratlīdzību izmaksātāju izdevumus, likuma grozījumi paredz noteikt, ka arī autoratlīdzības ir VSAOI objekts.

Līdz ar to likuma grozījumos noteikts, ka autoratlīdzību izmaksātājs no saviem līdzekļiem veiks 5% maksājumu no autoratlīdzības, ieskaitot to speciālā kontā Valsts kasē, ko administrēs Valsts ieņēmumu dienests (VID), kas pēctaksācijas gadā līdz 1.februārim veiks par personu samaksāto VSAOI summēšanu.

Lai nodrošinātu, ka pašnodarbināta persona veic VSAOI no visiem ienākumiem, un, lai palielinātu pašnodarbinātas personas sociālo nodrošinājumu vecumdienās, likuma grozījumos noteikts, ka VSAOI ir veicamas no visiem ienākumiem, t.i., no brīvi izraudzīta objekta paliktu līdzšinējā kārtība un likme, savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta, VSAOI būtu veicamas 5% apmērā pensiju apdrošināšanai pensiju pirmajā un otrajā līmenī.

Minētie likuma grozījumi attieksies uz aptuveni 90 000 saimnieciskās darbības veicējiem, 11 450 pašnodarbinātajiem un 3651 autoralīdzību izmaksātājiem.